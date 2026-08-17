Haute-Savoie : le tout premier magasin Kailas d’Europe débarque à Chamonix, juste avant l’UTMB

À quelques jours de l’UTMB, la marque chinoise Kailas, spécialisée dans l’outdoor, ouvre ce samedi 23 août une boutique à Chamonix (Haute-Savoie).

Ce samedi 23 août, la marque Kailas fera son entrée sur le continent européen pour la première fois. La nouvelle boutique a été choisie à Chamonix, en Haute-Savoie. Rien n’a été fait au hasard, puisqu’elle prendra ses marques place de l’Église, dans la rue où commencent et se terminent les courses de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc.

Deux jours après cette ouverture historique, l’UTMB s’élancera, du 25 au 31 août. Kailas sera présent dans la station avec un pop-up store dès le 20 août pour promouvoir sa gamme dédiée au trail.

Fondée en 2003 en Chine, Kailas tire son nom du mont Kailash, sommet sacré du Tibet. Spécialisée dans l’outdoor, l’alpinisme et les équipements de haute montagne, la marque est un acteur majeur du marché asiatique. Kailas est notamment fournisseur officiel et sponsor de l'équipe nationale d'escalade de Chine.

Kailas Fuga veut se faire une place face aux poids lourds

Dans un marché dominé par des marques comme HOKA, ASICS, Salomon, On ou Brooks, Kailas entend désormais imposer Fuga, sa gamme de trail running, en Europe. La marque est notamment partenaire du TorX, qui comprend le Tor des Géants en Vallée d’Aoste, l’un des grands rendez-vous de l’ultra-trail.

Parmi les produits mis en avant figure la Fuga EX330, conçue pour les longues distances. Notre rédacteur en chef l’a notamment utilisée lors du Tor des Géants 2025. Il souligne sa construction robuste, son amorti généreux tout en conservant du répondant, ainsi que son maintien et sa protection sur les terrains techniques.

L’accroche de la semelle Vibram Megagrip est excellente et la chaussure se montre particulièrement rassurante dans les descentes techniques. La chaussure dispose également d’un système de laçage à deux zones indépendantes, permettant d’ajuster séparément l’avant-pied et le médio-pied, un autre point fort sur l’ultra.

La Kailas Fuga EX330. @GL

Avec l’ouverture de cette boutique à quelques jours du plus grand rendez-vous mondial du trail, Kailas souhaite profiter de la venue des coureurs à Chamonix pour faire connaître Fuga auprès du grand public.

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