Carrefour ferme sa plateforme de relation clients, une centaine d’emplois sera supprimée

Le géant de la grande distribution Carrefour a annoncé la fermeture de son centre de relations clients stéphanois en décembre prochain. Cette décision entraînera la suppression de 99 postes.

En décembre, le centre de relations clients de Carrefour, installé à Saint-Etienne, fermera ses portes. La décision, annoncée courant juillet par le groupe, conduira à la suppression de 99 emplois dans le cadre d’un plan social.

Ouvert en 1999, le centre d’appels Carrefour Services Clients est installé dans l’ancienne usine réhabilitée de Manufrance. Pendant plus de vingt-cinq ans, ses salariés ont assuré la prise en charge des demandes et réclamations des clients de l’enseigne.

Une activité jugée en baisse par le groupe

Pour justifier l’arrêt de la plateforme, le groupe, présidé par le Stéphanois Alexandre Bompard, évoque dans les pages du Progrès : "une baisse structurelle et durable du nombre de réclamations". Carrefour estime également que "les clients font preuve de plus d’autonomie et recherchent des réponses toujours plus immédiates". Cette évolution aurait conduit le groupe à revoir l’organisation de son activité de relation clients.

Une externalisation dénoncée par les syndicats

Les syndicats et salariés contestent la décision. Pour Cyril Boulay, porte-parole du syndicat Force Ouvrière chez Carrefour, dont les propos ont été recueillis par nos confrères de TL7, cette fermeture constitue "le coup de grâce".

Le représentant syndical dénonce "la poursuite pour des raisons purement économiques de l'externalisation à l'étranger de l'activité relation clients, alors qu’elle l’est déjà en grande majorité dans des pays comme le Bénin, le Sénégal, Madagascar". Cyril Boulay souligne aussi que le centre stéphanois avait reçu un prix d’excellence pour son service client en 2025. Ce qui, selon lui, démontre la qualité du travail effectué par ses salariés.

Il demande ainsi que des mesures d’accompagnement adaptées soient mises en place pour les 99 salariés concernés, alors que la fermeture doit intervenir le 22 décembre.

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