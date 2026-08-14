À l’approche du week-end du 15 août, les lieux de baignade figurent parmi les destinations recherchées. Plusieurs sites autorisés et surveillés restent accessibles à moins de deux heures de Lyon. Tour d’horizon des conditions d’accès, des horaires et des tarifs.

Se baigner dans un lac ne peut pas se faire n’importe où. Autour de Lyon, plusieurs plans d’eau comportent des plages aménagées, mais la baignade reste généralement limitée à des zones précises et à certains horaires. De Paladru à Nantua, cinq sites permettent de se rafraîchir en toute sécurité pendant le week-end du 15 août.

À Paladru, quatre plages mais des conditions différentes

Le lac de Paladru, en Isère, se trouve à environ une heure de Lyon. Quatre plages municipales sont accessibles autour du site : Charavines, Le Pin, Montferrat et Paladru. Les conditions d’accès et les tarifs ne sont cependant pas les mêmes d’une commune à l’autre.

À la plage municipale de Paladru, la surveillance est assurée de 10 h 30 à 18 h 30 en juillet et en août. L’entrée coûte 4,80 euros pour les adultes et 3 euros pour les enfants de 3 à 11 ans. Elle est gratuite pour les moins de 3 ans. La plage de Charavines est, quant à elle, en accès libre. En dehors des espaces surveillés, la baignade dans le lac est interdite.

Des plages payantes autour du lac d’Aiguebelette

Situé en Savoie, à environ une heure et quinze minutes de Lyon, le lac d’Aiguebelette compte sept plages aménagées. Toutes deviennent payantes pendant leur période de surveillance, mais les prix diffèrent selon l’établissement choisi.

Le Sougey et Lépin-le-Lac proposent notamment des locations de pédalos, de kayaks et de paddles. La plage de Bon Vent possède davantage d’espaces ombragés. À Aiguebelette-le-Lac, la baignade est surveillée chaque jour de 10 h à 19 h jusqu’au 30 août. Durant les week-ends et les jours fériés, l’entrée coûte 4 euros pour un adulte et 2 euros pour un enfant. Elle est gratuite pour les moins de 5 ans.

Une surveillance municipale au plan d’eau du Bordelan

À moins de 30 kilomètres de Lyon, le plan d’eau du Bordelan s’étend sur dix hectares à Villefranche-sur-Saône. Il comprend une plage de sable, de vastes pelouses ainsi que plusieurs équipements de loisirs.

La zone de baignade est placée sous la surveillance de maîtres-nageurs municipaux de 10 h à 18 h 30. Le prix d’entrée s’élève à 3,50 euros pour les adultes domiciliés à Villefranche-sur-Saône et à 4 euros pour les autres visiteurs. Les enfants de 6 à 12 ans paient 2 euros. L’accès est gratuit pour les moins de 6 ans et les plus de 65 ans. Un snack, des terrains de beach-volley et de pétanque ainsi qu’une structure aquatique payante sont également installés sur le site.

Le lac des Sapins, situé dans le Beaujolais vert © LC

Une fréquentation limitée au lac des Sapins

À Cublize, à environ une heure au nord-ouest de Lyon, le lac des Sapins accueille la plus grande baignade biologique d’Europe. L’espace se compose d’un grand bassin et d’une pataugeoire dont la profondeur varie de 15 à 45 centimètres. L’eau y est filtrée par un procédé naturel. Complètement séparée du lac, cette piscine biologique reste ouverte au public alors que la baignade dans le lac a été temporairement interdite depuis le 23 juillet dernier en raison de cyanobactéries. En effet, elle bénéficie d'une eau filtrée naturellement grâce à des bassins de roseaux et de minéraux.

La capacité quotidienne est limitée afin de préserver la qualité de l’eau. L’entrée coûte 6 euros pour les personnes de plus de 16 ans et 5 euros pour les enfants de 3 à 16 ans. Elle est gratuite avant 3 ans. Le stationnement est également payant en juillet et en août. Pour compenser la suspension de la baignade dans le lac, la collectivité a décidé de revoir le prix du parking à la baisse : 5 euros pour une voiture arrivée à partir de 10 h, 3 euros après 13 h et 2 euros après 15 h. Face à la fréquentation estivale, la réservation en ligne est recommandée.

Lac de Nantua © Nathalie Quesney

Deux zones gratuites au lac de Nantua

Le lac de Nantua se situe dans l’Ain, à environ une heure et quinze minutes de Lyon. Deux espaces y sont aménagés : la plage Albert-Griot, avec du sable, une pelouse et des pontons, et celle de la Colonne, équipée de tables de pique-nique.

La baignade est gratuite et surveillée jusqu’au 25 août. Les samedis, dimanches et jours fériés, la surveillance est assurée de 10 h à 12 h, puis de 13 h à 19 h. Les animaux ne sont pas admis sur les plages.

La présence de maîtres-nageurs ne dispense pas les baigneurs de rester vigilants. Les enfants doivent demeurer sous la surveillance constante d’un adulte et chacun doit respecter les zones délimitées. En cas de canicule, il est recommandé de boire régulièrement, de rechercher l’ombre et d’éviter l’exposition aux heures les plus chaudes. La qualité de l’eau, les horaires et les éventuelles restrictions doivent enfin être vérifiés avant chaque déplacement.