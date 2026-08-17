Une quinquagénaire meurt après une chute du quatrième étage près de Lyon

Une femme âgée de 50 ans est décédée ce dimanche après-midi après avoir chuté du quatrième étage d’un immeuble situé rue Casanova, à Givors.

Les faits se sont produits aux alentours de 14h30, dans la journée du dimanche 16 août. Une femme, âgée de 50 ans, a chuté du quatrième étage d’un immeuble de la rue Casanova, à Givors, au sud de Lyon.

Un équipage du Samu a été dépêché sur place par hélicoptère. À son arrivée, la victime était toutefois déjà décédée. Les circonstances précises du drame doivent encore être établies.

La piste du suicide est privilégiée à ce stade, selon les premiers éléments recueillis sur place, révèlent nos confrères du Progrès.

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