Deux défenestrations en une journée dans la métropole de Lyon, une victime à déplorer

Dimanche 16 août, deux personnes ont chuté d’un immeuble à Villeurbanne et à Lyon. Une des deux victimes est décédée.

La journée du dimanche 16 août a été marquée par trois défenestrations dans la métropole de Lyon. Ce lundi matin, nous vous relations la chute mortelle de quatre étages d'une femme de 50 ans à Givors, dont la piste du suicide reste prioritaire.

Un homme retrouvé mort à Villeurbanne

Dans la nuit de dimanche à lundi, au sein du secteur de Flachet à Villeurbanne, un homme de 57 ans s’est aussi défenestré de son appartement situé au septième étage d’un immeuble. À leur arrivée, les secours ont trouvé le logement verrouillé. Une grande échelle a donc été déployée afin de permettre aux intervenants de pénétrer dans l’appartement. D’après les informations du Progrès, des traces de sang, un cutter ainsi qu’une lettre destinée à expliquer son geste ont été retrouvés sur place.

Une jeune femme de 23 ans grièvement blessée à Lyon

Quelques heures plus tôt, vers 18h, une troisième défenestration s'est produite dans le quartier de la Guillotière (Lyon 7e). Une femme de 23 ans aurait chuté depuis le premier étage d’un immeuble de la rue Rachais. Prise en charge par les secours, elle a été transportée à l’hôpital alors que son pronostic vital était engagé.

Plusieurs enquêtes ont été ouvertes pour savoir s'il s'agit de suicides.

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