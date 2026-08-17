Deux petits pandas roux sont nés au parc animalier de Peaugres, près de Lyon

Le Wow Safari Peaugres, en Ardèche, a accueilli deux petits pandas roux nés le 17 juin dernier. Il s’agit de la première naissance de cette espèce dans le parc depuis 2014.

C'est sans aucun doute l'information la plus craquante de la journée, et peut-être déjà de la semaine. Deux pandas roux sont nés le 17 juin dernier dans le parc animalier de Peaugres, situé à environ une heure de Lyon en Ardèche. Une première depuis 2014 pour cette espèce classée "en danger" par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), en raison du braconnage et des feux de forêts en Asie.

Les deux petits sont issus d’un jeune couple formé dans le cadre du programme européen d’élevage du panda roux. La femelle, âgée de trois ans, est arrivée à Peaugres en 2024. Le mâle, âgé de quatre ans, a rejoint le parc en 2023 en provenance d’Allemagne.

Fort heureusement, les équipes du parc s’étaient préparées à cet évènement. "On s’en doutait un peu : elle avait pris du poids et certains changements dans son comportement nous laissaient penser qu’une naissance était possible", explique Line Monange, responsable animalier au Wow Safari Peaugres. La période suivant la naissance est particulièrement sensible pour les pandas roux. Les soigneurs ont donc privilégié le calme afin de permettre à la mère de s’occuper de ses petits.

Le premier examen médical complet a finalement eu lieu le jeudi 13 août, à leurs deux mois. Les vétérinaires ont pu déterminer leur sexe, les peser et procéder à leur identification électronique. Verdict : un mâle de 770 grammes et une femelle de 590 grammes, tous deux en pleine forme.

Des sorties encore timides

À deux mois, les deux pandas passent encore une grande partie de leur temps dans leur nid. Mais les visiteurs les plus attentifs pourront progressivement les apercevoir à l’extérieur dans les prochaines semaines. Les premières explorations devraient être courtes et discrètes. Il faudra donc avoir l’œil pour espérer les apercevoir.

Avec cette nouvelle naissance, le parc ardéchois espère participer à la préservation d’une espèce fortement menacée.

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