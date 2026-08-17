Un organisateur de rassemblements automobiles illégaux interpellé dans le Rhône

Un homme soupçonné d’être l’un des principaux organisateurs de rassemblements automobiles illégaux dans le Rhône a été interpellé jeudi 13 août par les gendarmes.

Il serait impliqué dans 18 rassemblements non autorisés depuis 2021. Les gendarmes du Rhône ont procédé à l’interpellation d’un organisateur de rassemblements automobiles illégaux, jeudi 13 août. Et ce, alors qu’un nouveau "rasso" était annoncé dans le département ce week-end du 15 août, immédiatement interdit par la préfecture.

L’homme avait été identifié par les enquêteurs de l’Escadron départemental de contrôle des flux (EDCF) du Rhône dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte en février sous l’autorité du parquet de Lyon.

Ces événements, notamment relayés sur Instagram, pouvaient réunir plusieurs centaines de participants. "Les vidéos diffusées mettent en scène des véhicules s’adonnant à des dérapages ("drift") et à des manœuvres dangereuses, allant jusqu’à frôler les nombreux spectateurs présents", indique la gendarmerie dans un communiqué.

Plus de 2 400 produits dérivés saisis

La perquisition menée au domicile du suspect a également permis de mettre au jour une autre activité : la vente (non déclarée) de produits dérivés liés au "rasso". Au total, plus de 2 400 produits ont été saisis, dont plus de 200 tee-shirts et pulls, plusieurs centaines de stickers ainsi que des plaques d’immatriculation vierges.

L’homme se trouvait en garde à vue jusqu’à vendredi d’après Le Progrès. Il a finalement été déféré au parquet de Lyon, puis placé sous contrôle judiciaire strict.

#ContreLesRodéos 🚙 Les #gendarmes du #Rhône parviennent à identifier et interpeller un individu soupçonné d’être l’un des principaux organisateurs de rassemblements automobiles illégaux de la région :

➡️ Véhicules modifiés, rodéos urbains et manoeuvres dangereuses : tous les… pic.twitter.com/cZNXyMyGx7 — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) August 14, 2026

Lire aussi : Un escroc italien aurait soutiré plus de 100 000 euros à des bijoutiers lyonnais