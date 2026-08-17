Actualité
L’organisateur revendait également des produits dérivés. @Gendarmerie

Un organisateur de rassemblements automobiles illégaux interpellé dans le Rhône

  • par Corentin Lucas

    • Un homme soupçonné d’être l’un des principaux organisateurs de rassemblements automobiles illégaux dans le Rhône a été interpellé jeudi 13 août par les gendarmes. 

    Il serait impliqué dans 18 rassemblements non autorisés depuis 2021. Les gendarmes du Rhône ont procédé à l’interpellation d’un organisateur de rassemblements automobiles illégaux, jeudi 13 août. Et ce, alors qu’un nouveau "rasso" était annoncé dans le département ce week-end du 15 août, immédiatement interdit par la préfecture.

    L’homme avait été identifié par les enquêteurs de l’Escadron départemental de contrôle des flux (EDCF) du Rhône dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte en février sous l’autorité du parquet de Lyon.

    Ces événements, notamment relayés sur Instagram, pouvaient réunir plusieurs centaines de participants. "Les vidéos diffusées mettent en scène des véhicules s’adonnant à des dérapages ("drift") et à des manœuvres dangereuses, allant jusqu’à frôler les nombreux spectateurs présents", indique la gendarmerie dans un communiqué.

    Plus de 2 400 produits dérivés saisis

    La perquisition menée au domicile du suspect a également permis de mettre au jour une autre activité : la vente (non déclarée) de produits dérivés liés au "rasso". Au total, plus de 2 400 produits ont été saisis, dont plus de 200 tee-shirts et pulls, plusieurs centaines de stickers ainsi que des plaques d’immatriculation vierges.

    L’homme se trouvait en garde à vue jusqu’à vendredi d’après Le Progrès. Il a finalement été déféré au parquet de Lyon, puis placé sous contrôle judiciaire strict.

    Lire aussi : Un escroc italien aurait soutiré plus de 100 000 euros à des bijoutiers lyonnais

    à lire également
    Gendarmes
    Près de Lyon : il se fait flasher à 132 km/h au lieu de 50 et repart à pied

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Saint-Héand devient le onzième "village Sport Nature" de la Loire 17/08/26
    Gendarmes
    Près de Lyon : il se fait flasher à 132 km/h au lieu de 50 et repart à pied 17/08/26
    Carrefour ferme sa plateforme de relation clients, une centaine d’emplois sera supprimée 17/08/26
    Deux petits pandas roux sont nés au parc animalier de Peaugres, près de Lyon 17/08/26
    Un organisateur de rassemblements automobiles illégaux interpellé dans le Rhône 17/08/26
    d'heure en heure
    Une centrale solaire alimente une vingtaine d’entreprises de la Plaine de l’Ain  17/08/26
    Deux défenestrations en une journée dans la métropole de Lyon, une victime à déplorer 17/08/26
    Lyon : la discothèque La Marquise placée en liquidation judiciaire 17/08/26
    ticket TCL rechargeable lyon
    Lyon : le métro D interrompu plusieurs soirs dès septembre pour cause de travaux 17/08/26
    Haute-Savoie : le tout premier magasin Kailas d’Europe débarque à Chamonix, juste avant l’UTMB 17/08/26
    pompier camion faits-divers
    Une quinquagénaire meurt après une chute du quatrième étage près de Lyon 17/08/26
    Un nouveau décès par noyade évité de justesse au parc de Miribel-Jonage 17/08/26
    Lyon : un exhibitionniste s'en prend à une conductrice TCL et brise la vitre d'un tramway 17/08/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut