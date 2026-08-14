Six sorties gratuites à faire à Lyon pendant le week-end du 15 août

Cinéma en plein air, musée, spectacles et séances de sport : plusieurs rendez-vous gratuits sont programmés à Lyon du vendredi 14 au dimanche 16 août. Une sélection particulièrement bienvenue en ce week-end férié, alors que la canicule se poursuit dans la métropole et que de nombreux Lyonnais cherchent des activités accessibles sans quitter la ville.

Un film d’animation projeté en plein air dans le 8e

Pour lancer le week-end, la place Général-André se transformera en cinéma à ciel ouvert vendredi soir. Les spectateurs pourront y découvrir gratuitement La Traversée du temps, un film d’animation japonais réalisé par Mamoru Hosoda. Sorti en 2006, le long-métrage suit Makoto, une lycéenne qui découvre par hasard qu’elle peut remonter dans le temps. Elle utilise d’abord ce pouvoir pour modifier les petits événements de son quotidien, avant de comprendre que chacun de ses choix peut avoir des conséquences sur son entourage. La projection débutera à 21 heures. Les spectateurs devront apporter un siège, une chaise pliante ou une couverture pour s’installer sur la place. Du pop-corn sera proposé sur place.

Vendredi 14 août à 21 heures, place Général-André, Lyon 8e.

Musée des Beaux-Arts de Lyon © Romane Thevenot

Le musée des Beaux-Arts gratuit face à la canicule

Pour échapper quelques heures aux fortes chaleurs, le musée des Beaux-Arts sera accessible gratuitement vendredi et dimanche. Cette mesure temporaire doit permettre aux habitants de profiter d’un espace plus frais pendant l’épisode de canicule. Installé dans l’ancien palais Saint-Pierre, place des Terreaux, le musée abrite des collections couvrant plusieurs périodes de l’histoire de l’art. Les visiteurs pourront notamment découvrir des antiquités, des peintures, des sculptures, des objets d’art ainsi que des monnaies et des médailles. Une partie du parcours ne sera cependant pas accessible : les collections modernes seront fermées en raison de la préparation d’une prochaine exposition. La chapelle restera également inaccessible à cause des fortes chaleurs.

Le musée ouvrira vendredi de 10 h 30 à 18 heures et dimanche de 10 heures à 18 heures. Il sera fermé samedi 15 août, jour férié. Les dernières entrées seront possibles jusqu’à 17 h 30.

Vendredi 14 et dimanche 16 août, au 20, place des Terreaux, Lyon 1er.

Terres d’histoires © Quentin Orias

Des histoires inventées avec les enfants samedi matin

Les familles pourront assister à Terres d’histoires, un spectacle de contes organisé dans le jardin André-Malraux, dans le 5e arrondissement. La compagnie Le Crayon dans la Tempête commencera par raconter des récits folkloriques venus de plusieurs continents. Le spectacle prendra ensuite une forme plus participative : les enfants seront invités à choisir les personnages, les lieux et les difficultés rencontrées afin de construire de nouvelles histoires avec les artistes.

D’une durée de 45 minutes, la représentation s’adresse aux enfants à partir de 4 ans.

Samedi 15 août, de 10 h 30 à 11 h 15, au jardin André-Malraux, Lyon 5e.

Renforcement musculaire et stretching au parc Blandan

Dimanche matin, le parc Sergent-Blandan accueillera deux séances collectives destinées à celles et ceux qui souhaitent commencer la journée en bougeant. Un cours de renforcement musculaire débutera à 9 h 30, avant une séance de stretching programmée à 10 h 30. Les cours seront encadrés par des professionnels diplômés d’État et pourront être suivis séparément. Les participants devront apporter une tenue de sport, de l’eau, une serviette et, si possible, un tapis. L’inscription sera obligatoire afin de limiter le nombre de participants, mais elle restera gratuite.

Dimanche 16 août, à 9 h 30 et 10 h 30, au parc Sergent-Blandan, 37, rue du Repos, Lyon 7e, près de l’espace de musculation.

Une création radiophonique à écouter au parc de Gerland

Dimanche soir, la Petite Prairie du parc de Gerland deviendra le décor de BZZZ ! Une création sonore interprétée en direct. Le spectacle reposera sur un assemblage de voix, de sons, de silences et de récits. Pendant une heure et demie, les artistes inviteront les spectateurs à prêter une attention différente aux bruits qui les entourent et à la manière dont chacun perçoit un même environnement sonore.

La représentation est accessible à partir de 10 ans.

Dimanche 16 août, de 19 heures à 20 h 30, à la Petite Prairie du parc de Gerland, Lyon 7e.

Parc de la Cerisaie à la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement de Lyon. © CM

Des contes et de l’astronomie à la Cerisaie

Le week-end pourra se terminer la tête dans les étoiles au parc de la Cerisaie. Dimanche soir, La Veillée, contes astronomiques mêlera récits traditionnels, mythologie et découverte du ciel. Les histoires présentées s’inspireront notamment de mythes grecs, asiatiques, nord-africains et méditerranéens consacrés aux étoiles et aux constellations. Le spectacle apportera également quelques repères pour reconnaître et mieux comprendre les principaux objets célestes visibles à l’œil nu.

Accessible dès 7 ans et ne nécessite aucune réservation.

Dimanche 16 août, de 20 h 30 à 21 h 30, au parc de la Cerisaie, 25, rue Chazière, Lyon 4e.

En raison de la vigilance orange canicule, Il est conseillé de vérifier leur maintien auprès des organisateurs avant de se déplacer