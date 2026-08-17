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Le club La Marquise est situé sur les berges du Rhône. @La Marquise

Lyon : la discothèque La Marquise placée en liquidation judiciaire

  • par Corentin Lucas

    • La Marquise, discothèque installée sur les berges du Rhône à Lyon, a été placée en liquidation judiciaire le 14 août dernier.

    La décision a été prise vendredi 14 août. La discothèque La Marquise, située sur une péniche des berges du Rhône, a été placée en liquidation judiciaire. L’établissement, exploité depuis 2003 par la même société, faisait face à des difficultés financières importantes depuis le Covid-19.

    Depuis la crise sanitaire, La Marquise a enregistré quatre exercices déficitaires. La cessation des paiements a finalement été fixée au 30 juin selon les informations de LyonMag, avant le placement en liquidation judiciaire prononcé un mois et demi plus tard, le 14 août. Et ce, alors qu’un changement de gérant avait été effectué en mars dernier.

    Le fonds de commerce va être vendu

    La société doit désormais procéder à la vente de son fonds de commerce. Malgré la liquidation judiciaire, l’activité de La Marquise semble encore apparaître sur certaines plateformes de billetterie, avec des événements programmés jusqu’au 27 novembre prochain. Le site internet de l’établissement a, lui, été désactivé.

    Lire aussi : La Halle ferme définitivement ses portes après plus de 25 ans dans cette commune près de Lyon

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