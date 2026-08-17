Un nouveau décès par noyade évité de justesse au parc de Miribel-Jonage

Un jeune homme de 16 ans a été victime d’une noyade dimanche soir au Grand Parc de Miribel-Jonage.

Les faits se sont produits ce dimanche 16 août, aux alentours de 23h, près de la plage La Baraka, au Grand Parc de Miribel-Jonage près de Lyon. Alors que les températures restaient particulièrement élevées dans la nuit, plusieurs personnes ont continué de se baigner dans le lac.

Problème, un adolescent de 16 ans s’est rapidement retrouvé en difficulté dans l’eau. Des témoins présents sur place sont parvenus à l’extraire de l’eau avant l’arrivée des pompiers. Les secours l’ont ensuite pris en charge et transporté à l’hôpital en urgence relative. La victime est passée proche d’une mort par noyade.

Les noyades se multiplient dans le Rhône depuis le début du mois d’août. Le 8 août dernier, une fillette de 3 ans avait notamment été secourue après une noyade au Grand Parc de Miribel-Jonage. Elle est décédée quelques jours plus tard.

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