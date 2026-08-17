Environnement
La commune de Saint-Héand a notamment aménagé une zone de loisirs (Crédit : DR Mairie de Saint-Héand)

Saint-Héand devient le onzième "village Sport Nature" de la Loire

  • par Meline Vert

    • La commune de Saint-Héand vient d’obtenir le label départemental "village Sport Nature". Elle rejoint dix autres communes ligériennes distinguées pour leur offre d’activités de pleine nature.

    Saint-Héand rejoint officiellement le cercle restreint des "villages Sport Nature" de la Loire. Engagée dans la démarche depuis 2025 avec l’accompagnement du département, la commune des monts du Lyonnais devient la onzième du territoire à décrocher ce label.

    Une reconnaissance qui doit permettre à la municipalité de valoriser ses équipements sportifs, mais aussi de renforcer son attractivité touristique et de générer davantage de fréquentation pour les commerces locaux.

    180 kilomètres de sentiers et une zone de loisirs

    Pour obtenir le label, Saint-Héand a pu notamment compter sur son relief vallonné et ses 180 kilomètres de sentiers, adaptés à la randonnée, au VTT ou encore au trail. La commune dispose également d'une forêt communale de 30 hectares et d’itinéraires plus accessibles aux familles, notamment autour de la Pierre de la Bauche. 

    Autre point central : le barrage de Saint-Héand. Sa zone de loisirs comprend un étang de pêche, un parcours de santé, une aire de pique-nique et un rocher artificiel d’escalade de neuf mètres. Une quinzaine d’associations participent par ailleurs à la vie sportive locale, avec notamment l’organisation du trail de Saint-Héand.  La commune souhaite désormais compléter ses infrastructures par la création d’un bâtiment d’accueil destiné aux pratiquants, dévoile Olivier Borel, adjoint aux Sports.

    Un label lancé par le Département de la Loire

    La démarche "village Sport Nature" a été lancée en 2017 par le département de la Loire pour structurer une offre de sports de pleine nature jusque-là jugée abondante mais dispersée. Saint-Régis-du-Coin a été la première commune à obtenir le titre, en 2019. Pour être labellisée, une commune rurale doit notamment disposer d’un environnement naturel remarquable, proposer au minimum trois activités de pleine nature et offrir différents services aux pratiquants, comme un lieu d’accueil, des possibilités d’hébergement ou de restauration. 

    Avec Saint-Héand, onze communes sont désormais labellisées dans la Loire : Belmont-de-la-Loire, Chalmazel-Jeansagnière, Cordelle, Le Bessat, Renaison, Saint-Just-en-Chevalet, Saint-Maurice-en-Gourgois, Saint-Régis-du-Coin, Usson-en-Forez, Violay et Saint-Héand. Le réseau est complété par cinq "spots Sport Nature", consacrés à des sites de pratique remarquables.

    Plutôt une reconnaissance symbolique qu’une véritable distinction, ces communes n’attendent plus que les touristes, sportifs et amoureux de la nature, pour les faire vivre toute l’année.

    Lire aussi : Loire Tourisme :"Nous avons cumulé 7,4 millions de vues sur les vidéos de cette campagne"

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