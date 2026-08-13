Beaujolais : les vendanges 2026 débutent exceptionnellement tôt

Le coup d’envoi des vendanges a été donné ce jeudi 13 août dans le Beaujolais. Une récolte particulièrement précoce cette année.

Les premières grappes de 2026 sont récoltées depuis ce jeudi 13 août, avec le début des vendanges pour les chardonnays et les gamays dans les secteurs les plus précoces des douze appellations du vignoble. "Pendant presque un mois, plus de 20 000 vendangeurs vont s’activer dans les rangs de vignes, les vendanges restant majoritairement manuelles en Beaujolais", explique l’Inter Beaujolais.

Cette date marque surtout le caractère particulièrement précoce du millésime 2026. Le ban des vendanges avait été fixé au 19 août en 2025, et seulement le 6 septembre en 2024. Même lors de la canicule de 2003, le début officiel de la récolte avait été fixé au 15 août.

Une année marquée par la chaleur et les orages

Cette précocité s’explique notamment par les conditions météorologiques de l’année. Selon Inter Beaujolais, les températures ont été en moyenne supérieures de deux degrés aux normales, avec un climat globalement sec et chaud : "Le vignoble a connu une forte insolation". Deux épisodes météorologiques particulièrement violents ont frappé le Beaujolais les 28 juin et 16 juillet. Vent, grêle et fortes précipitations ont touché environ 4 000 hectares de vignes, avec des conséquences importantes sur les rendements.

Si la quantité de raisin devrait être affectée dans certaines zones, les vignerons peuvent en revanche compter sur un état sanitaire particulièrement satisfaisant des vignes. "Ni mildiou, ni oïdium, ni black rot ne sont à déclarer dans les vignes du Beaujolais".

Une situation qui permet de compenser en partie les dégâts provoqués par les orages. "Touchés mais pas battus, les vignerons sauront s’adapter et tirer le meilleur de cette année solaire aussi bien prometteuse que challengeante", conclut Inter Beaujolais dans un communiqué.

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