Près de Lyon : il se fait flasher à 132 km/h au lieu de 50 et repart à pied

Un motard a été intercepté samedi 15 août à Limonest, au nord de Lyon, alors qu’il circulait à 132 km/h sur une route limitée à 50 km/h.

Les gendarmes de la brigade motorisée de Dardilly ont fait face à un motard imprudent sur les routes. Ce dernier a été flashé à 132 km/h au lieu de 50 km/h, samedi 15 août en plein Limonest, au nord de Lyon.

Contrôlé après cet important dépassement de la vitesse autorisée, le conducteur a immédiatement été privé de son permis de conduire. Sa moto a également été placée en fourrière d’office.

Avec 82 km/h au-dessus de la limitation, le conducteur devra désormais s’expliquer devant la justice, puisque depuis décembre dernier, tout excès de vitesse dépassant les 50 km/h est considéré comme un délit.

Le motard encourt donc jusqu’à 3 750 euros d’amende et trois mois d’emprisonnement.

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