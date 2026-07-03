Le premier week-end des vacances d’été s’annonce particulièrement difficile sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les autorités appellent les automobilistes à éviter plusieurs axes majeurs, dont l’autoroute A7.

C’est le traditionnel coup d’envoi des grands départs en vacances. Et comme toujours, de fortes perturbations routières sont à prévoir. Pour le week-end des 3, 4 et 5 juillet, la préfecture du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes anticipe une circulation "très dense" sur plusieurs grands axes, en particulier autour de Lyon et en direction du sud de la France.

L’A7 particulièrement saturée

L’un des principaux points noirs attendus concerne l’autoroute A7, axe majeur reliant Lyon à la Méditerranée. Les autorités recommandent d’éviter sa circulation à plusieurs créneaux : vendredi 3 juillet entre Lyon et Orange de 12h à 20h et entre Orange et Marseille de 15h à 20h ; samedi 4 juillet, entre Lyon et Orange de 9h à 16h ; dimanche 5 juillet entre Lyon et Orange de 11h à 20h.

Le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, devrait connaître une forte affluence dimanche entre 10h et 18h. Le contournement Est de Lyon, notamment l’A46 et la RN346, est lui aussi classé parmi les secteurs à éviter dimanche entre 12h et 20h.

Selon les prévisions nationales, la journée de vendredi est attendue comme particulièrement chargée. Le samedi et le dimanche sont également classés orange dans le sens des départs. "Anticipez vos déplacements, privilégiez les heures les moins fréquentées et faites des pauses régulières pour voyager en toute sécurité", recommandent les autorités.

🚗 #InfoTrafic | Week-end des 3, 4 et 5 juillet 2026.



Le premier week-end des vacances d'été s'annonce très chargé sur les routes. Une circulation dense est attendue sur les axes de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le pourtour méditerranéen.



📅 Vendredi 3 juillet – Départs

⚠️… pic.twitter.com/giIWpjtydb — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) July 2, 2026

Lire aussi : Lyon : le métro B interrompu en soirée la semaine prochaine