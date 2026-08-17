Près de 11 000 panneaux ont été installés à Blyes au coeur du parc industriel aindinois. (Crédit : DR)

À Blyes, Astrée Solar fournit une électricité locale et renouvelable à une vingtaine d’entreprises du parc industriel de la Plaine de l’Ain.

Inaugurée début juin à Blyes, la centrale photovoltaïque Astrée Solar fournit désormais une électricité renouvelable et produite localement à une vingtaine d’entreprises du Parc industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA). Avec près de 11 000 panneaux et une puissance de 5,99 MWc, le projet repose sur un modèle d’autoconsommation collective porté conjointement par le Syndicat mixte du PIPA et des industriels du parc.

Une énergie décarbonée et renouvelable "made in PIPA"

C’est l’ambition de la centrale photovoltaïque Astrée Solar, inaugurée le 4 juin dernier au cœur du PIPA, à Blyes. Après six années de conception et de développement, l’installation est entrée progressivement en production au printemps, avec une première partie mise en service le 1er avril puis une seconde le 1er juin.

Implantée sur un terrain de 56 395 m² jusque-là difficilement valorisable, la centrale compte environ 11 000 panneaux photovoltaïques. Sa puissance atteint près de 6 MWc, pour une production estimée à 7 200 MWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 3 200 habitants.

Les actionnaires porteurs du projet de la centrale solaire au parc industriel de la Plaine de l'Ain, lors de son inauguration, le 4 juin 2026. (Crédit : DR)

20 sociétés du PIPA clientes pour 6 actionnaires

Mais l’électricité produite n’a pas vocation à alimenter directement les particuliers. Astrée Solar fonctionne selon le principe de l’autoconsommation collective : l’électricité est produite localement puis répartie entre une vingtaine d’entreprises implantées dans le PIPA grâce au réseau électrique existant."Le modèle est viable parce qu'on va mutualiser à l'échelle d'un collectif d'entreprises", estime sa directrice générale, Emilie Brot.

La centrale investit un double dessein : fournir une énergie renouvelable produite à proximité et permettre de mieux sécuriser l’approvisionnement des sites et le coût de l’électricité à moyen terme. Parmi les entreprises raccordées figurent notamment des sites du groupe Séché Environnement et le verrier Soverglass.

Le projet se distingue également par son montage. Astrée Solar associe au sein d'une même société de projet le Syndicat mixte du Parc industriel de la Plaine de l’Ain et cinq chefs d’entreprise du parc. L’investissement annoncé lors de l’inauguration s’élève à 4 millions d’euros, dont une partie est financée par les apports en capital des actionnaires et le reste par emprunt avec le soutien de la banque de la Transition énergétique.

Au-delà de la production électrique, le projet permet ainsi de donner un usage à une parcelle qui ne pouvait accueillir d'activité industrielle. Des mesures ont également été prises pour limiter l'impact de la centrale sur son environnement. Et notamment, la plantation de haies bocagères, l’absence de produits phytosanitaires et d'éclairage ou encore l’expérimentation de l'éco-pâturage pour entretenir les espaces verts.

Le géant industriel Safran annonce une usine de freins carbone pour 2030

Et prochainement, le site, qui a passé une nouvelle fois, fin 2025, la barre des 8 000 salariés, va accueillir la quatrième usine de freins carbone du groupe Safran, fabricant français de composants aéronautiques et aérospatiaux, présent sur cinq continents. L’implantation représente un investissement de plus de 450 millions d’euros et prévoit la création de 250 emplois d’ici 2036.

Et bonne nouvelle, Safran annonce pour cette ouverture un objectif de zéro-émission, s’inscrivant alors dans la volonté de la Plainte de l’Ain de s'emparer de l’énergie décarbonée et renouvelable. Le communiqué de la société précise un objectif de 30% de réduction de sa consommation d'électricité et de gaz et de 80% pour sa consommation d’eau. Mise en service prévue pour 2030.

Sur plus de 1000 hectares, 195 entreprises industrielles, logistiques et tertiaires façonnent déjà le parc industriel aindinois. Mais, cette dernière annonce renforce la force de frappe industrielle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la première de France. "L’arrivée de Safran dans la Plaine de l’Ain est une immense fierté pour Auvergne-Rhône-Alpes. C’est le fruit d’un travail collectif, exigeant, conduit avec méthode et détermination par la région", se réjouit dans un communiqué, le président de la région Fabrice Pannekoucke.

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