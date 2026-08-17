Lyon : un exhibitionniste s'en prend à une conductrice TCL et brise la vitre d'un tramway

Un individu a semé la pagaille à la station Condorcet, qui accueille le tramway T1, à Villeurbanne. Une conductrice TCL a été victime d'un comportement obscène.

La vidéo a fait le tour des réseaux la semaine précédente. Sur les images filmées par un usager des Transports en communs lyonnais (TCL), un homme, torse nu, semble avoir un comportement étrange à l’extérieur du tramway T1, au niveau de la station Condorcet à Villeurbanne. Les faits ont eu lieu le jeudi 13 août dernier.

Emporté dans une sorte de folie, l’individu aurait brisé la vitre d’une des portes du transport. Le tout, accompagné de gestes obscènes : doigts dans le nez, puis dans les fesses, coups sur les vitres côtés passagers et insultes envers certains usagers.

Une conductrice visée par l’individu

Contacté par Lyon Capitale, le réseau TCL a tenu à apporter plus de précisions sur les incidents qui se sont produits dans le tramway T1. "Une personne a eu un comportement à caractère exhibitionniste à l’encontre de la conductrice, avant de quitter les lieux et de briser une vitre du tramway", nous explique-t-il.

Sur la vidéo, l’individu semble prendre la fuite après avoir semé la terreur. Les forces de l’ordre, la Police nationale et la Police municipale de Villeurbanne sont intervenues pour procéder à son interpellation.

"La conductrice a été accompagnée par sa hiérarchie afin d’effectuer un dépôt de plainte", ajoutent les TCL.

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