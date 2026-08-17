Lyon : le métro D interrompu plusieurs soirs dès septembre pour cause de travaux

À partir du lundi 14 septembre, des travaux vont être réalisés sur la ligne D les lundis et mardis soir, avec des interruptions partielles à partir de 21h30.

Il va falloir prendre son mal en patience pour les usagers de la ligne D du métro lyonnais. Dès le 14 septembre prochain, soit quelques jours après la rentrée, le métro D subira d’importants travaux de modernisation. L’objectif est de "renforcer la capacité du matériel roulant, améliorer le confort des voyageurs et traiter l’obsolescence de certaines rames et des systèmes de pilotage automatique", indique le réseau TCL.

Les interventions auront lieu en soirée et le chantier est organisé en trois phases, jusqu’à la fin décembre. Du 14 au 29 septembre inclus, elles concerneront le tronçon entre Gare de Vénissieux et la station Laënnec. À partir de 21h30, le métro D ne circulera donc plus entre Gare de Vénissieux et Grange Blanche. La ligne continuera à fonctionner entre Grange Blanche et Gare de Vaise – Gérard Collomb. Des bus relais circuleront toutes les dix minutes entre Gare de Vénissieux et Grange Blanche.

Les perturbations se poursuivront ensuite avec deux nouvelles périodes de travaux. Du 5 octobre au 24 novembre, l’interruption se fera entre Gare de Vénissieux et Garibaldi. Les bus relais circuleront jusqu’à Saxe-Gambetta, terminus provisoire du métro D. Du 30 novembre au 22 décembre, le tronçon entre Gare de Vénissieux et Bellecour sera impacté. Des bus relais desserviront le secteur jusqu’à Vieux Lyon – Cathédrale Saint-Jean.

Cette dernière phase sera toutefois interrompue les 7 et 8 décembre, dates de la fête des Lumières.

TCL prépare un important dispositif d’information

Pour éviter que les voyageurs ne découvrent les perturbations au dernier moment, TCL prévoit une page dédiée sur son site et son application, des newsletters pour les abonnés, ainsi que des publications sur les réseaux sociaux. Des alertes personnalisées par SMS, e-mail ou notification pourront également être envoyées aux abonnés de la ligne D.

Lire aussi : Métropole de Lyon : les abonnements TCL augmentent légèrement au 1er septembre