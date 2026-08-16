Actualité
Voici les meilleurs endroits pour un premier rendez-vous. @Pexels

Lyon : les 5 meilleurs endroits pour un date romantique cet été

  • par Corentin Lucas

    • Avec ses points de vue, ses quais et ses jardins, Lyon regorge de coins parfaits pour un rendez-vous amoureux. Voici cinq idées pour un date réussi en août.

    À Lyon, il existe de nombreux endroits pour faire un premier rendez-vous dans un cadre romantique. Voici cinq endroits à privilégier pour un date en plein mois d'août. À noter que ce classement a été contacté par notre rédaction et reste très subjectif.

    1. Le Jardin des Curiosités et son coucher de soleil

    C’est probablement l’un des meilleurs plans pour impressionner. Perché sur les hauteurs de Fourvière, le Jardin des Curiosités offre l’une des plus belles vues sur Lyon. On va même aller plus loin : c’est LA meilleure vue de la capitale des Gaules !

    Plus discret que l’esplanade de Fourvière, ce petit jardin est particulièrement agréable en fin de journée. Ses chaises métalliques permettent de s’installer face à la ville et de voir progressivement les lumières s’allumer et le soleil se coucher. Petit plus en ces temps difficiles : c’est gratuit.

    Vue de Lyon depuis le Jardin des Curiosités. @CL

    2. Les quais du Rhône pour un date sans pression

    Pour celles et ceux qui préfèrent un rendez-vous plus rapide et sans se prendre la tête, les berges du Rhône sont une valeur sûre. Une balade, glace à la main, avec la possibilité de s’arrêter au bord de l’eau quand on le souhaite, c’est simple mais efficace.

    Mais pour cela, comme le Jardin des Curiosités, il faut privilégier la fin d’après-midi et prolonger la soirée lorsque les températures deviennent plus supportables, surtout en période de canicule. Car sinon, le date risque d’avoir une odeur peu agréable…

    Les berges de Lyon à la nuit tombée.
    Les berges de Lyon à la nuit tombée.
    @Guillaume Lamy

    3. La Roseraie du parc de la Tête d’Or pour jouer la carte romantique

    Direction le parc de la Tête d’Or, dans le 6e arrondissement de Lyon. Le zoo ? C’est un classique, mais pas l’idéal pour discuter. Les serres tropicales ? Pareil, et en plus vous risquez de ressortir décoiffés à cause de l’humidité.

    Pour un date très romantique, choisissez plutôt la roseraie du parc. Entre les nombreuses variétés de roses, les allées fleuries, les espaces ombragés et les bancs, le lieu est parfait pour une rencontre sérieuse. Point positif : c’est encore gratuit (sauf si vous offrez une barbe à papa à votre partenaire).

    Roseraie du parc de la Tête d'Or @Société française des roses

    4. La Grande Côte pour admirer Lyon depuis la Croix-Rousse

    Depuis l’esplanade de la Grande Côte (Lyon 1er), à la Croix-Rousse, la vue sur les toits lyonnais offre un décor particulièrement agréable. Après une balade dans les pentes pour les plus sportifs, il suffit de s’installer quelques instants sur les marches avec une boisson fraîche et le tour est joué.

    Là encore, il suffit d’attendre patiemment le coucher du soleil pour admirer Lyon sous des couleurs somptueuses.

    Esplanade de la Grande Côte. @On the Grid

    5. Une péniche pour boire un verre au bord de l’eau

    Si le traditionnel verre en terrasse vous paraît trop banal, pourquoi ne pas prendre son cocktail sur l’eau ? Plusieurs péniches installées le long des berges du Rhône proposent des bars extérieurs.

    L’ambiance y est généralement plus décontractée qu’en terrasse classique, avec la vue sur le fleuve et une petite brise bienvenue lors des soirées d’été. Seul défaut : ça risque de vous coûter plus cher que les autres endroits, mais ça en vaut la peine.

    péniche apéro afterwork Lyon musique

    Vous avez désormais les clés pour faire craquer madame ou monsieur.

    Lire aussi : Lyon : le top 10 des meilleurs restaurants du 9e arrondissement selon Google

    à lire également
    Palais de justice de Villefranche sur-Saône. Wikipedia commons
    Près de Lyon : deux femmes condamnées après des vols à l’étalage dans le centre-ville

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Palais de justice de Villefranche sur-Saône. Wikipedia commons
    Près de Lyon : deux femmes condamnées après des vols à l’étalage dans le centre-ville 19:00
    Le récap’ des temps forts de la semaine à Lyon 17:00
    Lyon : les 5 meilleurs endroits pour un date romantique cet été 15:00
    Comment mettre nos ados aux fourneaux ? 13:00
    Pierre Brizi nommé directeur général adjoint de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes 11:00
    d'heure en heure
    Vue du Vieux-Lyon © Tim Douet
    À Lyon, comment les architectes des Bâtiments de France veulent concilier patrimoine et adaptation climatique 09:00
    orages
    Orages et canicule : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 08:00
    sâone lyon st jean fourviere
    Un dimanche lourd avec des risques d’orages à Lyon, jusqu’à 33 degrés attendus 07:00
    Deux adolescents interpellés après le braquage d’un bureau de tabac au nord de Lyon 15/08/26
    La Lyonnaise Sandra Viricel de retour dans "Recherche appartement ou maison" à la rentrée 15/08/26
    Il tente de cambrioler un garage près de Lyon et prend la fuite avec la caisse sous le bras 15/08/26
    Opération anti-drogue à Grigny
    Près de Lyon : près de 18 kilos d’héroïne et 850 grammes de cocaïne saisis 15/08/26
    Football : Winamax devient partenaire majeur de l’OL pour les trois prochaines saisons 15/08/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut