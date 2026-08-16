Lyon : les 5 meilleurs endroits pour un date romantique cet été

Avec ses points de vue, ses quais et ses jardins, Lyon regorge de coins parfaits pour un rendez-vous amoureux. Voici cinq idées pour un date réussi en août.

À Lyon, il existe de nombreux endroits pour faire un premier rendez-vous dans un cadre romantique. Voici cinq endroits à privilégier pour un date en plein mois d'août. À noter que ce classement a été contacté par notre rédaction et reste très subjectif.

1. Le Jardin des Curiosités et son coucher de soleil

C’est probablement l’un des meilleurs plans pour impressionner. Perché sur les hauteurs de Fourvière, le Jardin des Curiosités offre l’une des plus belles vues sur Lyon. On va même aller plus loin : c’est LA meilleure vue de la capitale des Gaules !

Plus discret que l’esplanade de Fourvière, ce petit jardin est particulièrement agréable en fin de journée. Ses chaises métalliques permettent de s’installer face à la ville et de voir progressivement les lumières s’allumer et le soleil se coucher. Petit plus en ces temps difficiles : c’est gratuit.

Vue de Lyon depuis le Jardin des Curiosités. @CL

2. Les quais du Rhône pour un date sans pression

Pour celles et ceux qui préfèrent un rendez-vous plus rapide et sans se prendre la tête, les berges du Rhône sont une valeur sûre. Une balade, glace à la main, avec la possibilité de s’arrêter au bord de l’eau quand on le souhaite, c’est simple mais efficace.

Mais pour cela, comme le Jardin des Curiosités, il faut privilégier la fin d’après-midi et prolonger la soirée lorsque les températures deviennent plus supportables, surtout en période de canicule. Car sinon, le date risque d’avoir une odeur peu agréable…

Les berges de Lyon à la nuit tombée.

@Guillaume Lamy

3. La Roseraie du parc de la Tête d’Or pour jouer la carte romantique

Direction le parc de la Tête d’Or, dans le 6e arrondissement de Lyon. Le zoo ? C’est un classique, mais pas l’idéal pour discuter. Les serres tropicales ? Pareil, et en plus vous risquez de ressortir décoiffés à cause de l’humidité.

Pour un date très romantique, choisissez plutôt la roseraie du parc. Entre les nombreuses variétés de roses, les allées fleuries, les espaces ombragés et les bancs, le lieu est parfait pour une rencontre sérieuse. Point positif : c’est encore gratuit (sauf si vous offrez une barbe à papa à votre partenaire).

Roseraie du parc de la Tête d'Or @Société française des roses

4. La Grande Côte pour admirer Lyon depuis la Croix-Rousse

Depuis l’esplanade de la Grande Côte (Lyon 1er), à la Croix-Rousse, la vue sur les toits lyonnais offre un décor particulièrement agréable. Après une balade dans les pentes pour les plus sportifs, il suffit de s’installer quelques instants sur les marches avec une boisson fraîche et le tour est joué.

Là encore, il suffit d’attendre patiemment le coucher du soleil pour admirer Lyon sous des couleurs somptueuses.

Esplanade de la Grande Côte. @On the Grid

5. Une péniche pour boire un verre au bord de l’eau

Si le traditionnel verre en terrasse vous paraît trop banal, pourquoi ne pas prendre son cocktail sur l’eau ? Plusieurs péniches installées le long des berges du Rhône proposent des bars extérieurs.

L’ambiance y est généralement plus décontractée qu’en terrasse classique, avec la vue sur le fleuve et une petite brise bienvenue lors des soirées d’été. Seul défaut : ça risque de vous coûter plus cher que les autres endroits, mais ça en vaut la peine.

Vous avez désormais les clés pour faire craquer madame ou monsieur.

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