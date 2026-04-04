Shopping coloré

Notre sélection dans les boutiques lyonnaises

Durables et tendance

Des lunettes éco-conçues qui allient style, confort et légèreté ? C’est ce que propose la toute jeune marque française EIO, avec un choix de sept modèles différents.

Entièrement fabriquée à partir de plastique recyclé, chaque paire se personnalise par la couleur de sa montures, de ses verres et même de sa lingette nettoyante.

Tendance et raffinées, elles deviendront vite l’accessoire indispensable de vos sorties printanières.

Lunettes Mourèze – 95 euros.

Green Lunettes – 6, rue de Cuire, Lyon 4e

KLS-Lunettes Part-Dieu – 238, rue Paul-Bert, Lyon 3e

Bohème chic

Fruit d’une collaboration entre les marques françaises Evesome et Le Petit Lien de Paris, ce bracelet en coton liberty ne quittera bientôt plus votre poignet.

Pour le printemps, il se décline en trois coloris avec trois charms différents : abeille, trèfle à quatre feuilles et talisman contre le mauvais œil.

Ne tardez pas : il est fabriqué en édition limitée.

Bracelet Evesome X Le Petit Lien de Paris – 32 euros.

Boutique Cube – 11, place Charles-de-Gaulle, Écully

Accessoires malins

La marque lyonnaise Suzon et Suzette imagine des accessoires de vélo astucieux fabriqués à la main dans des ateliers de couture d’insertion professionnelle.

En coton enduit labellisé, ce couvre-selle coloré s’installe facilement sur toutes les tailles de selles lorsqu’il a plu, afin de garder les fesses au sec.

Quant à l’attache-jupe, il permet de pédaler en jupe ou en robe en toute sécurité.

Pack attache-jupe et couvre-selle – 29,80 euros.£Nombreux points de vente lyonnais à trouver sur www.suzon-suzette.fr

Raffiné et coloré

Couleurs printanières, motifs délicats d’inspiration indienne, ce bandeau est l’accessoire indispensable qui apporte une touche de fantaisie et d’élégance à toutes vos tenues.

Amusez-vous à le porter de multiples façons : autour du cou, en ceinture ou en cravate, dans les cheveux, en bracelet…

Légère et douce, sa soie de qualité est soigneusement sélectionnée par la maison Malfroy, et apporte fraîcheur par temps chaud et chaleur par temps frais.

Bandeau de soie – 50 euros.

Maison Malfroy – Villa Mercedes, 153A, route de Vourles, Saint-Genis-Laval

Capturer l’instant

Les beaux jours reviennent et avec eux une envie d’escapades en plein air. Pour immortaliser ces bons moments, ne partez pas sans cet appareil photo réutilisable de la marque AgfaPhoto.

Un vrai retour à l’authentique grâce à sa technique argentique, qui permet de retrouver un grain incomparable et d’apprécier la surprise du rendu.

Coup de cœur pour son design vintage et sa déclinaison en cinq couleurs.

Appareil photo Argentique – 39,99 euros.

Les Ateliers de Marinette – 46, rue Saint-Georges, Lyon 5e

Chic jusqu’au bout des pieds

Clin d’œil aux motifs des transats qui trônaient sur les ponts des bateaux de croisière de la Transatlantique, ces chaussettes mi-mollet accompagnent aussi bien vos tenues élégantes que casual.

Tricotées en Italie en fil d’Écosse, elles sont renforcées à la pointe et au talon. Résultat : le confort est indéniable, et la solidité sans faille.

À noter qu’elles se déclinent en cinq coloris.

Chaussettes Rayures transat – 24 euros.

Mes Chaussettes rouges – 49, rue Franklin, Lyon 2e

Apéro créatif

De la jeune marque de design Coco&Co, ce plateau donne le ton et apporte style et esthétique à tous vos apéros.

Durable, 100 % fabriqué en France, il est fait à la main avec du bois de boulot certifié et sublime ce moment tant apprécié, d’autant plus avec le retour des beaux jours. Chêne, citron, muscade, noix, orange, piment…

Le plus difficile sera de choisir parmi ses différents imprimés inspirés de la nature.

Plateau Nature – 50 ou 55 euros.

Amal Gallery – 9, rue Puits-Gaillot, Lyon 1er

Cigoire – 7, rue de l’Ancienne-Préfecture, Lyon 2e