En 2025, le Rhône a accompagné 315 personnes éloignées de l’emploi grâce à près de 50 000 heures d’insertion financées.

49 752 heures de travail d'insertion ont été réalisées, grâce aux marchés publics du département du Rhône en 2025. C'est ce que dévoile un nouveau bilan dressé par la collectivité. Pour rappel, le département du Rhône engage, depuis 2018, une stratégie visant à mobiliser la commande publique comme levier d'inclusion sociale et de développement de l'emploi sur le territoire.

Sur l'année 2025, la mise en place de cette stratégie a permis l'obtention de plusieurs résultats. Au total, 32 marchés de travaux et de services ont intégré des clauses sociales d'insertion, 84 entreprises se sont engagées dans la démarche et 315 personnes ont été accompagnées dans un parcours vers l'emploi.

A titre d'exemple, 3 700 heures de travail ont été confiées à un atelier "chantier d'insertion" par le département, dans le cadre du marché d'entretien de la voie verte, tandis que 370 heures ont été effectuées par des personnes éloignées de l'emploi dans le cadre de travaux dans la commune de Belleville-en-Beaujolais : "L'intégration de ces exigences sociales dans les marchés publics départementaux contribue à répondre aux besoins sociaux identifiés sur le territoire et à renforcer le rôle des entreprises comme partenaires de l'inclusion", souligne le département.

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