Construction du bâtiment en baisse, travaux spécialisés qui se stabilisent... Une nouvelle étude de l'INSEE Auvergne-Rhône-Alpes dresse un bilan contrasté sur le secteur de la construction dans la région.

Cela faisait près de dix ans qu'une étude dédiée au secteur de la construction n'avait pas été menée en Auvergne-Rhône-Alpes. Mardi 19 mai, l'INSEE Auvergne-Rhône-Alpes a présenté son nouveau rapport mené sur le secteur de la construction, un secteur important dans la région : "Le secteur de la construction, c'est 6% de la valeur ajoutée régionale", précise Alexandre Tillatte, en charge de l'étude.

Divisée en trois sous parties, à savoir, la construction de bâtiment, le génie civil (routes, ponts, ouvrages...) et les travaux spécialisés (électricité, plomberie...), la branche de la construction comptabilise à elle seule 200 000 emplois sur la région. Les petites entreprises sont majoritaires, puisque 86% d'entre elles emploient moins de dix salariés : "Les emplois non-salariés sont très importants dans ce secteur", souligne Jérôme Harnois, directeur régional de l'INSEE.

La construction de bâtiment en chute libre

Aujourd’hui, le secteur traverse toutefois une période de ralentissement. Si le nombre de logements autorisés et mis en chantier évolue de manière cyclique, son niveau n’avait jamais été aussi bas depuis 25 ans. Après la crise économique de 2008 et la crise sanitaire de 2020, la construction de bâtiment connaît une nouvelle chute, pesant notamment sur l'emploi : "En Auvergne-Rhône-Alpes, l’emploi salarié dans la construction de bâtiments commence à décroître début 2022", précise Pierre-Pascal Housez, chargé de l'étude. En Auvergne-Rhône-Alpes, 70 000 logements neufs ont été autorisés en 2022, contre 43 000 en 2024, soit un repli de 38,6% : "La baisse des autorisations de logements se répercute directement sur les mises en chantier", complète le chargé d'étude.

Plusieurs facteurs permettent d'expliquer ce ralentissement. Parmi eux, la hausse des taux d'intérêt entre 2022 et 2023, pesant fortement sur la demande et la faisabilité financière des projets immobiliers. Une reprise récente de la construction est néanmoins constatée avec la diminution des taux d'intérêt en 2025 : "Après avoir atteint 4,2 % en 2024, les taux d’intérêt des crédits immobiliers diminuent progressivement pour s’établir autour de 3,1 % fin 2025", précise l'INSEE. Malgré une réglementation assouplie, la loi "Climat et résilience" de 2021, visant à limiter l'artificialisation des sols, complique également la faisabilité de certains projets.

Les travaux spécialisés remontent la tendance

Malgré cette chute du logement neuf, le poids des travaux de constructions spécialisées, permet au secteur de tenir le choc. La transition énergétique, avec la rénovation du parc existant, ainsi que les travaux de maintenance de mises aux normes, soutient notamment l'activité. "En 2023, les travaux de constructions spécialisées représentaient 158 200 emplois dans la région, soit huit emplois sur dix", précise l'INSEE. Un effectif qui reste globalement constant depuis. Parallèlement, le secteur est confronté à une hausse des coûts de production. A titre d'exemple, l’indice des prix à la production pour l’entretien et l’amélioration de l’habitat a augmenté de 17,9 % entre 2021 et 2023.

Enfin, si le génie civil représente une part limitée du tissu productif régional avec 800 établissements, son emploi salarié reste globalement stable : "En 2023, il regroupe 23 100 emplois, soit 12 % de l’emploi du secteur", souligne l'INSEE. A noter qu'entre fin 2021 et fin 2025, l’emploi salarié reste globalement stable.

Les travaux spécialisés regroupent une grande diversité d’activités : second œuvre, installations techniques, entretien et autres spécialités du bâtiment.

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