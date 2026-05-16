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Le lancement de la « Royal Pop » repoussé par crainte de débordements. (Photo d’archives : Julien Barletta)

Le lancement d’une collection de montres repoussé à Lyon par crainte de débordements

  • par Corentin Lucas

    • Le lancement d’une nouvelle collaboration entre les marques Swatch et Audemars Piguet a provoqué des tensions ce samedi matin, entraînant la fermeture de la boutique située près de la place Bellecour.

    Dès vendredi, plusieurs dizaines de personnes avaient commencé à faire la queue devant le magasin afin d’espérer obtenir l’une des montres de la collection "Royal Pop", commercialisée en édition limitée par Swatch et Audemars Piguet.

    Certains passionnés et revendeurs potentiels avaient même prévu de passer la nuit sur place, devant la boutique Swatch située rue du Président-Édouard-Herriot (Lyon 2e), pour s’offrir l’un des huit modèles inspirés des célèbres montres Royal Oak proposés entre 385 et 400 euros.

    Lire aussi : Lyon : un rassemblement pro-palestinien organisé ce samedi pour commémorer la Nakba

    Des tensions en pleine file d'attente

    Selon plusieurs vidéos amateur diffusées sur les réseaux sociaux, des mouvements de foule et des tensions ont pu être observés au sein de la file d’attente. Craignant des débordements plus importants, les forces de l’ordre sont intervenues afin de disperser les personnes présentes devant la boutique et sécuriser le secteur.

    Face à la situation, Swatch France a annoncé, par le biais d’un communiqué, la fermeture de ses magasins de Lyon et de Parly 2 (région parisienne), ce samedi. L’enseigne justifie cet acte en vertu de la "sécurité publique".

    L’ouverture du point de vente du 2e arrondissement de Lyon a été repoussée à lundi matin, à 10 heures.

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