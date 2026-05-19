Après un violent accident lors du Grand Prix de Barcelone, le pilote français se fera opérer à Lyon d’ici quelques semaines.

Johann Zarco s’est rendu à Lyon ce mardi afin de consulter le spécialiste du genou, le docteur Bertrand Sonnery-Cottet. Spécialiste en chirurgie orthopédique et des traumatismes sportifs, le docteur lyonnais est coutumier des sportifs. Il a déjà opéré le Lyonnais Karim Benzema. Plus récemment, il s'est aussi occupé de l'international français Kyllian Mbappe.

Blessé lors du Grand Prix de Barcelone

Le pilote français de MotoGP Johann Zarco, a été gravement blessé suite a un accident survenu lors du Grand Prix de Barcelone, dimanche dernier. Le français avait été transféré à l’Hôpital Universitaire Général de Catalogne. Son équipe LCR Honda avait annoncé que Zarco souffrait de blessures au ligament croisé antérieur et postérieur ainsi qu’une déchirure du péroné à la cheville gauche. La jambe du pilote de la catégorie reine est restée accrochée à la moto de l’un de ses rivaux lors d’une chute groupée.

Le pilote de 35 ans devra patienter quelques semaines avant de se faire opérer. Elle aura lieu à Lyon dans quelques semaines. Cette attente "permettra au traumatisme initial et aux autres blessures à son genou de guérir", annonce son équipe LCR Honda.

Un plan de rétablissement sera établi à la suite de l'opération. L’équipe médicale pourra ensuite envisager un calendrier possible pour son retour à la compétition. Le français sera donc écarté de la grille de MotoGP pendant une longue période.

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