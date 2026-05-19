Villefranche : 20 mois de prison ferme pour avoir envoyé un fusil et deux balles en photo

Un homme de 45 ans a été condamné à 20 mois de prison ferme le 13 mai pour voir envoyé un sms particulièrement menaçant et commis une série de vols à Villefranche-sur-Saône.

En visio devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône le 13 mai dernier, l’homme de 45 ans assure avoir eu "des pulsions" pour tenter de justifier ses actes. Le mis en cause aurait envoyé à un Caladois une photo particulièrement inquiétante, celle d’un fusil avec deux balles, accompagnée d’un message : "Tu vas connaître le pire de moi-même." D’après le Progrès, la menace porterait sur une histoire de jalousie en lien avec une ex-compagne.

Mais ce ne sont pas les seules accusations. L’homme de 45 ans aurait également commis une série de vols. Le premier, dans la chambre d’un résident d’un foyer à Gleizé (Rhône) où il aurait dérobé un porte-cartes avec de l’argent et tenté de voler du matériel informatique. Il se serait ensuite rendu dans deux commerces du boulevard Burdeau où il aurait volé un pull et des accessoires multimédias.

L’homme, dépressif depuis son adolescence, indiquent encore nos confrères, est sous curatelle renforcée vivrait dans une tente. Ne s’agissant pas de sa première convocation devant la justice, il a été condamné à 14 mois de prison et à la révocation d’un sursis de six mois, portant la peine à 20 mois de prison ferme, avec maintien en détention.

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