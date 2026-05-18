Lyon : un festival dédié au matcha organisé en juin

Le 7 juin, la marque lyonnaise "supramatcha" organisera une journée dédiée au thé matcha sur place Sathonay à Lyon.

Avis aux amateurs de matcha. Dimanche 7 juin, un festival dédié à la boisson venue tout droit du Japon se tiendra sur la place Sathonay, dans le 1er arrondissement de Lyon.

Organisée par la marque lyonnaise "Supramatcha", la journée sera dédiée au matcha, un thé vert japonais, produit à partir de tencha, devenu particulièrement tendance ces dernières années.

Au programme de cette journée ? Des boissons signatures, dont un matcha à la mousse de praline lyonnaise, des ateliers d’initiation, pour comprendre l’origine du produit, apprendre le rituel de préparation traditionnel et maîtriser les gestes essentiels. Mais aussi, des massages, des jeux et des stands de créateurs. Un dj set sera présent pour l'occasion.

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