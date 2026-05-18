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Matcha Latte

Lyon : un festival dédié au matcha organisé en juin

  • par Loane Carpano

    • Le 7 juin, la marque lyonnaise "supramatcha" organisera une journée dédiée au thé matcha sur place Sathonay à Lyon.

    Avis aux amateurs de matcha. Dimanche 7 juin, un festival dédié à la boisson venue tout droit du Japon se tiendra sur la place Sathonay, dans le 1er arrondissement de Lyon.

    Organisée par la marque lyonnaise "Supramatcha", la journée sera dédiée au matcha, un thé vert japonais, produit à partir de tencha, devenu particulièrement tendance ces dernières années.

    Au programme de cette journée ? Des boissons signatures, dont un matcha à la mousse de praline lyonnaise, des ateliers d’initiation, pour comprendre l’origine du produit, apprendre le rituel de préparation traditionnel et maîtriser les gestes essentiels. Mais aussi, des massages, des jeux et des stands de créateurs. Un dj set sera présent pour l'occasion.

    Lire aussi : Chefs, concerts, recettes... Ce qui vous attend pour les dix ans du Lyon Street Food Festival

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