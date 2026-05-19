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Lionel Favrot, rédacteur en chef de Mag2Lyon @LinkedIn

La société éditrice du magazine Mag2Lyon placée en redressement judiciaire

  • par Romain Balme

    • La société Coop'Mag a été placée en redressement judiciaire. Elle édite notamment le média Mag2Lyon et ses hors-séries.

    Un média lyonnais dans la tourmente. Selon nos confrères de Lyon Décideurs, la société coopérative Coop’Mag, qui édite Mag2Lyon et ses hors-séries, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques de Lyon.

    Fondé en 2009 par une dizaine d’anciens collaborateurs de LyonMag, le titre mensuel s'était distingué lors des dernières élections municipales en publiant le premier sondage plaçant Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet à égalité. Son actuel rédacteur en chef Lionel Favrot avait lancé un appel aux soutiens sur LinkedIn il y a quelques jours.

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