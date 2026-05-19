Lyon : la circulation du métro D perturbée après un incident voyageur 

La ligne du métro D est fortement perturbée ce mardi depuis 17 h 15 après un incident voyageur. La reprise du trafic est estimée à 19 heures.

Depuis 17 h 15 environ, la circulation du métro D est fortement perturbée à Lyon. Un accident voyageur serait la raison de ce désagrément.

La ligne circule exclusivement de Saxe - Gambetta à Gare de Vaise-Gérard Collomb. Les stations de Garibaldi à Gare de Vénissieux ne sont plus desservies. "Nous mettons à votre disposition des bus relais qui desservent les stations de Gare de Vénissieux à Saxe-Gambetta", indique TCL.

Reprise du trafic estimée à 19 heures

"Les équipes TCL, en lien avec les équipes techniques, présentent leurs excuses pour les désagréments occasionnés et restent pleinement mobilisées pour rétablir un fonctionnement normal, durable et sécurisé dans les meilleurs délais", assure encore TCL. La reprise de la circulation est estimée à 19 heures.