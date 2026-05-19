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Boules de pétanque
Image d’illustration Boules de pétanque

3 000 joueurs attendus à Lyon pour les tournois boulistes de Pentecôte

  • par Loane Carpano

    • Du 23 au 25 mai prochains, Lyon accueillera la 111e édition des tournois boulistes de Pentecôte au parc de la Tête d'Or.

    Du 23 au 25 mai prochains, 3 000 joueurs venus de France et de l'étranger se donneront rendez-vous dans la métropole de Lyon pour les tournois boulistes de Pentecôte. Pour cette 111e édition de l'événement culte, 700 équipes, divisées en treize catégories et une étape du championnat national de Ligue-Sports Boules M1 sont attendus.

    Les festivités débuteront dès le samedi 23 mai à 7 h 30 avec les phases éliminatoires. Les différentes catégories seront réparties dans plusieurs sites de la métropole, à savoir, le parc de la Tête d'Or (6e arr.), Dardilly, Champagne-au-Mont-d'Or et Chaponnay. Les joueurs sélectionnés s'affronteront ensuite le 25 mai, au parc de la Tête d'Or pour la grande finale.

    Compétitions, animations, initiations...

    Au-delà des compétitions, des animations et des stands seront proposés au public tout au long du week-end. Au programme notamment : des initiations à la boule lyonnaise, ou encore un stand historique retraçant l'histoire de l'événement.

    A noter que cet événement est soutenu par la Ville de Lyon, avec une subvention renouvelée de 45 000 euros. "À la fois historique et tourné vers l’avenir, le tournoi de Pentecôte rassemble toutes les générations, des jeunes débutants aux champions, en passant par les clubs amateurs et les féminines. Un événement populaire et fédérateur, qui fait vivre un sport emblématique de notre ville", se réjouit Julie Nublat-Faure, adjointe déléguée aux Sports et Grands événements sportifs.

    Lire aussi : Victoire à domicile pour les boulistes lyonnais ce week-end

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