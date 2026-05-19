Un homme de 28 ans mortellement percuté par un TGV au nord de Lyon

Un jeune homme de 28 ans a été mortellement percuté par un train à grande vitesse lundi soir à proximité de la gare de Mâcon Loché.

Aux alentours de 21 h 40, lundi soir, un tragique accident est survenu au nord de Lyon. D’après nos confrères du Journal de Saône-et-Loire, un homme de 28 ans a été mortellement percuté par un TGV à Davayé, près de la gare de Mâcon-Loché (Saône-et-Loire). Le train, qui circulait dans le sens Lyon - Paris, s’est arrêté en urgence plusieurs kilomètres plus loin sur la commune de Prissé et le trafic a été entièrement interrompu dans les deux sens.

Environ 500 personnes étaient présentes dans le TGV au moment des faits, tandis que la SNCF a été chargée des opérations de changement de train durant la nuit. Le conducteur a quant à lui été pris en charge par les secours. Des trains ont accumulé plusieurs heures de retard avant de pouvoir repartir.

Les pompiers, la gendarmerie, la SNCF ainsi que le Smur, ont été dépêchés sur place après le drame. Selon les premiers éléments, il semblerait que le jeune homme ait volontairement mis fin à ses jours.