De gauche à droite : Hervé Revel (président de REP International, Benoit Eraclas (maire de Corbas) et Véronique Sarselli (présidente de la Métropole de Lyon) @RB

En visite ce mardi à Corbas, Véronique Sarselli s'est rendue sur le site de REP International. Son objectif, affirmer son soutien aux entreprises du territoire.

"La Métropole de Lyon sera aux côtés des entreprises." C’est la promesse faite ce mardi 19 mai par Véronique Sarselli. La présidente de la Métropole de Lyon s’est rendue sur le site de l’entreprise REP international, constructeur de pièces à injecter du caoutchouc situé à Corbas. Cette rencontre s’inscrit dans une visite plus large sur le secteur des Portes du Sud, alors que Véronique Sarselli continue d'affirmer vouloir être la présidente de tous les maires. Après le Val-de-Saône la semaine dernière, l’ancienne édile de Sainte-Foy-lès-Lyon a d’abord rencontré le nouveau maire de Corbas Benoit Eraclas (LR) lui aussi présent lors de la visite à REP International.

L’entreprise fondée en 1907, dont les locaux se situent au sud de Lyon depuis 1974 compte 150 salariés sur ce site de production, unique en France. Leader mondial dans son domaine, REP concentre son activité sur plusieurs secteurs, de l’automobile à l’énergie, en passant par le médical.

Toutefois, le contexte économique global a mis la société en difficulté, concède son président Hervé Revel: "Depuis l’arrivée de Trump en 2024, les droits de douanes ont bondi. Sur une machine, nous étions à 3 % avant son élection, c’est monté jusqu’à 50 %. À présent, nous sommes autour de 20 % droits de douane." Un contexte particulier avec une conséquence directe sur le chiffre d’affaires de l’entreprise, établie à 32 millions d’euros l’année dernière. Pour le prochain exercice Hervé Revel espère atteindre "entre 45 et 50 millions d’euros."

Rétablir un climat de confiance avec les entreprises

Après une visite au sein du site de production de REP International, Véronique Sarselli n’a pas caché son intérêt pour ce qu'elle nomme "une pépite industrielle" : "Je trouve ça extraordinaire. On a aujourd’hui un fabricant au cœur de l’industrie avec une capacité d’innovation, qui est fait de la production et de l’ingénierie." La présidente a également évoqué "la mauvaise réputation de l’industrie." "Quand on parle de l'industrie, c’est parfois un gros mot. On a l’image de l’industrie polluante et capitalistique. Aujourd’hui, c’est celle qui innove, qui investit, maintient les emplois, et regarde vers l’avenir", salue la présidente.

Un déplacement symbole de sa feuille de route : "il faut d’abord que le tissu économique et industriel reprenne confiance en nous", glisse Véronique Sarselli en adressant un tacle à l'ancienne majorité écologiste, "il y avait un manque d’écoute, le mandat précédent était tourné vers autre chose. Nos entreprises ont besoin d'un climat de confiance pour se développer."

"Nous voulons valoriser nos pépites"

Interrogée sur sa présence dans la circonscription de Portes du Sud, Véronique Sarselli a rappelé "son but" : "aller à la rencontre des maires, voir ce qu'il se passe sur leur territoire, et regarder les projets que l'on pourra porter ensemble dans l'intérêt des Grands Lyonnais."

Des besoins que Benoit Echalas a dévoilé : "Nous avons une zone d'activités importante, il faut la renforcer en attirant des nouveaux acteurs. Nous voulons valoriser nos pépites, REP International en fait partie. Il faut les valoriser, c'est ce qui permet à la ville de Corbas de vivre, d'avoir des moyens et à la population de trouver un emploi, de rester dans la commune et de s'y sentir bien." L'élu félicite également "l'attractivité certaine" de cette zone industrielle "qui fait rayonner Corbas."

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