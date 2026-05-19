Trois entreprises rhônalpines ont été sélectionnées dans le cadre d'un appel à projet visant à accélérer le réemploi des emballages.

Trois entreprises basées en Auvergne-Rhône-Alpes, ont vu leur projet sélectionné dans la cadre de l'appel à projets "EncoRe plus de réemploi". Initié par l'entreprise Citeo, l'appel à projet visait à accélérer le déploiement des emballages réemployables dans les entreprises, notamment dans le secteur de la boisson et de l'alimentation.

35 millions d'euros mobilisés

A l'issue de l'appel, 181 projets ont été retenus. Parmi les lauréats rhônalpins figurent les jus de fruits Bissardon et leur développement du réemploi dans les bouteilles vendues. Mais aussi, le fabricant de sirops et spiritueux Bigallet pour son analyse de performance de la boucle de réemploi, et la SAS Brasserie Duyck pour son passage en bouteille réemployable.

Au total, 35 millions d'euros ont été mobilisés par Citeo pour soutenir l'ensemble des projets sélectionnés. "Au-delà de ce financement, l'appel à projet vise notamment à mutualiser les différentes infrastructures pour permettre de réaliser des économies d'échelle et donc réduire les coûts et rendre le réemploi plus lisible et plus simple pour les entreprises et les consommateurs", souligne Citeo.

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