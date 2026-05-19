Actualité
Melchie Dumornay, joueuse d’OL Lyonnes. (Photo by Melanie Laurent / A2M Sport Consulting / DPPI via AFP)

FC Barcelone - OL Lyonnes : la finale de la Ligue des Champions retransmise à Lyon sur écran géant

  • par Clémence Margall

    • Le match opposant le FC Barcelone à OL Lyonnes, dans le cadre de la finale de la Ligue des Champions, sera projeté sur la place des Terreaux, à Lyon, ce samedi.

    Après s’être qualifiées pour la finale de la Ligue des Champions en s’imposant face au FC Nantes le 16 mai dernier, les joueuses d’OL Lyonnes sont attendues à Oslo ce samedi pour affronter le FC Barcelone.

    Ce mardi, le club a annoncé que le match serait retransmis sur la place des Terreaux, dans le 1er arrondissement de Lyon. La finale débutera à 18 heures.

    Pour rappel, OL Lyonnes est le seul club européen féminin à avoir remporté 8 fois la Ligue des champions et pourrait donc étoffer ce record avec une neuvième victoire samedi en Suède.

    à lire également
    TGV Inoui
    Un homme de 28 ans mortellement percuté par un TGV au nord de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    FC Barcelone - OL Lyonnes : la finale de la Ligue des Champions retransmise à Lyon sur écran géant 14:40
    TGV Inoui
    Un homme de 28 ans mortellement percuté par un TGV au nord de Lyon 13:42
    Un bilan contrasté pour le secteur de la construction en Auvergne-Rhône-Alpes 12:54
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Villefranche : 20 mois de prison ferme pour avoir envoyé un fusil et deux balles en photo 12:15
    Rhône : un millier de policiers et gendarmes mobilisés pour une vaste opération contre le narcotrafic 12:13
    d'heure en heure
    "Il faut les accompagner" : Véronique Sarselli veut restaurer "un climat de confiance" avec les entreprises 12:03
    Été 2026 : les Alpes plébiscitées par les vacanciers français 11:26
    voiture police faits-divers
    Lyon : un livreur de drogues arrêté après un simple contrôle routier 10:55
    La Région contrainte de payer la fin du projet "La Ruche" à l’université Lyon 2. @Université Lumière Lyon 2
    Subventions supprimées à l'université Lyon 2 : la préfecture met en demeure la Région Auvergne-Rhône-Alpes 10:20
    Près de Lyon : ce restaurant festif définitivement fermé après sa liquidation 09:50
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Incendie criminel dans un immeuble à Lyon : un homme pourrait avoir été visé 09:22
    La folie Swatch vire au chaos à Lyon : nuit blanche, files d’attente… et boutique fermée 09:09
    police Lyon
    Lyon : trois personnes blessées par balles dans le 8e arrondissement 08:49
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut