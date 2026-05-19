FC Barcelone - OL Lyonnes : la finale de la Ligue des Champions retransmise à Lyon sur écran géant

Le match opposant le FC Barcelone à OL Lyonnes, dans le cadre de la finale de la Ligue des Champions, sera projeté sur la place des Terreaux, à Lyon, ce samedi.

Après s’être qualifiées pour la finale de la Ligue des Champions en s’imposant face au FC Nantes le 16 mai dernier, les joueuses d’OL Lyonnes sont attendues à Oslo ce samedi pour affronter le FC Barcelone.

Ce mardi, le club a annoncé que le match serait retransmis sur la place des Terreaux, dans le 1er arrondissement de Lyon. La finale débutera à 18 heures.

Pour rappel, OL Lyonnes est le seul club européen féminin à avoir remporté 8 fois la Ligue des champions et pourrait donc étoffer ce record avec une neuvième victoire samedi en Suède.