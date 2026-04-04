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Un bus TCL percute un arbre à la Croix-Rousse, dans le quartier des Chartreux. © Romane Thevenot

Lyon : un bus TCL percute un arbre à la Croix-Rousse, une personne grièvement blessé

  • par Corentin Lucas
  • 4 Commentaires

    • Le quartier des Chartreux est une nouvelle fois au cœur d’une triste actualité.

    Un accident spectaculaire s’est produit tôt ce samedi 4 avril à Lyon. Un bus TCL (Transports en commun lyonnais) de la ligne C13 a percuté un arbre aux alentours de 6h45, cours Général-Giraud, dans le 1er arrondissement de la capitale des Gaules. Plus précisément, l’accident aurait eu lieu près du jardin des Chartreux.

    Selon les premiers éléments récoltés par nos confrères du Progrès, aucun autre véhicule n’est impliqué dans la collision. L’avant du bus a été lourdement endommagé, témoignant de la violence du choc.

    Un blessé en urgence absolue

    Trois personnes ont été prises en charge par les secours. Parmi elles, un passager gravement blessé a dû être désincarcéré avant d’être transporté à l’hôpital en urgence absolue. Le conducteur, lui aussi coincé dans le véhicule à l’arrivée des secours, a été évacué en urgence relative.

    Au total, 28 sapeurs-pompiers et 11 engins ont été mobilisés sur place.

    Lire aussi : Un homme de 70 ans décède après une chute d’un immeuble

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