Tennis : la Lyonnaise Loïs Boisson annonce un retour imminent à la compétition !

La Lyonnaise Lois Boisson, sensation du dernier Roland-Garros, annonce son retour. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

Après plusieurs mois d’absence, la Lyonnaise Loïs Boisson prépare son retour sur la terre battue.

La numéro 1 du tennis féminin français, Loïs Boisson, a annoncé ce vendredi 3 avril sur ses réseaux sociaux qu’elle comptait reprendre la compétition "courant avril", sur terre battue.

Éloignée des courts depuis fin septembre 2025, la demi-finaliste et sensation de Roland-Garros l’an passé a enchaîné les pépins physiques, d’abord au quadriceps puis à l’avant-bras.

"J’ai eu beaucoup de mal à accepter ce qui m'arrivait"

Dans son message, elle avoue avoir traversé une période difficile : "Ces quatre derniers mois ont été très compliqués pour moi", explique-t-elle, pointant une blessure qui "aurait pu être évitée".

La joueuse de 22 ans décrit également un long travail de rééducation et une épreuve mentale importante : "j’ai eu beaucoup de mal à accepter ce qui m'arrivait et ça a été encore plus compliqué psychologiquement que pendant ma blessure au genou", confie-t-elle à ses fans.

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Objectif Roland-Garros ?

La joueuse semble désormais sur la voie du retour, même si elle n’a pas encore précisé le tournoi de reprise. Son objectif semble déjà se dessiner : Roland-Garros. Le prestigieux tournoi du Grand Chelem débute le 24 mai prochain.

Elle y remettra en jeu une grande partie de ses points au classement WTA, après son parcours inattendu l’an dernier.