Quoi de neuf à Lyon ?

  • par Céline Rapinat

    • Les nouvelles adresses repérées par la rédaction de Lyon Capitale.

    Bienvenue chez The People

    Nouveau concept d’hôtellerie hybride, The People a choisi Lyon pour l’ouverture de son douzième établissement.

    Fidèle à l’ADN de la marque, ce nouveau lieu de vie chaleureux et vivant propose un hébergement en chambres privatives et en dortoirs, un espace de coworking, un bar-restaurant locavore, sans oublier une programmation festive à suivre tout au long de l’année.

    De quoi accueillir les visiteurs du bout du monde comme les habitants du quartier. Niché sur les pentes de la Croix-Rousse en lieu et place de l’hôtel-auberge de jeunesse Pilo, l’hôtel offre une vue majestueuse sur la colline de Fourvière et sa basilique.

    Labellisé Clef Verte, The People confirme l’engagement de la marque dans l’écoresponsabilité concrète et quotidienne.

    The People – 10, montée des Carmélites, Lyon 1er. Ouverture le 10 septembre.

    Sushis veggies

    Après avoir fait ses preuves à Paris, l’enseigne canadienne Bloom Sushi pose ses valises dans la capitale des Gaules.

    Son originalité ? Proposer une cuisine d’inspiration japonaise entièrement végétale. Les incontournables sushis, makis, gyozas, tartares ou encore crispy rice sont revisités en mode végane, avec une véritable volonté festive et créative.

    Les recettes gourmandes et colorées sortent des sentiers battus, avec de délicieuses sauces maison – bergamote, curry japonais, truffe – et des ingrédients sourcés avec le plus grand soin.

    En attendant votre plat qui sera préparé sous vos yeux, profitez de la déco des lieux, qui mêle pierres et bois naturels, plantes vertes et fleurs fraîches, tout en dégustant un cocktail signature aux notes florales, épicées ou herbacées.

    Bloom Sushi – 27, rue de l’Arbre-Sec, Lyon 1er

    Arts pour tous

    Une nouvelle école d’art vient d’ouvrir ses portes dans le quartier des Brotteaux.

    Créé à l’initiative de l’illusionniste reconnu William Arribart et de la danseuse étoile Natalia Osipova, ce nouveau lieu se veut ouvert à tous : enfants, ados, adultes, amateurs comme artistes en devenir.

    Magie, danse classique, hip-hop, broadway jazz, Pilates, théâtre, arts plastiques, sans oublier comédie musicale…

    Chacun trouvera son bonheur parmi la large palette de cours dispensés. Issus de différents univers des arts de la scène, les professeurs qualifiés s’adaptent à tous, pour un enseignement joyeux mêlant habilement bienveillance et exigence.

    Selon vos souhaits et votre disponibilité, vous pouvez prendre un abonnement, opter pour des cours à la carte ou encore tester les stages proposés.

    École d’art Nowa – 18, rue Waldeck-Rousseau, Lyon 6e

    Ode à la nature

    Fondée il y a tout juste un an, la maison de joaillerie Rivage Saint-Tropez a choisi Lyon pour l’implantation de sa première boutique.

    Ici, vous découvrirez des bijoux originaux et élégants qui se démarquent par leur design délicat et empreint de poésie. Cela se voit, la marque puise son inspiration dans la nature.

    C’est d’ailleurs une célèbre plage tropézienne et ses galets scintillants qui en sont à l’origine. Fabriqués artisanalement dans des ateliers français, les bijoux sont conçus à partir de matériaux de haute qualité : or gris ou rose 18 carats, diamants naturels blancs et colorés, gemmes naturelles non traitées…

    Une joaillerie éthique et durable qui sort des sentiers battus et qui, à travers chaque pièce, raconte une histoire.

    Rivage Saint-Tropez – 7, rue du Plâtre, Lyon 1er

    Laisser un commentaire

