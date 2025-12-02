Actualité
Photo d’illustration (Photo by PHILIPPE MERLE / AFP)

Incendie à Caluire : une personne âgée en état d'urgence absolue

  • par Loane Carpano

    • Lundi 1er décembre, un nonagénaire a été secouru après avoir respiré les fumées toxiques d'un incendie survenu dans son appartement de Caluire-et-Cuire.

    Un nouvel incendie s'est déclaré dans la Métropole de Lyon lundi 1er décembre aux alentours de 10 h.

    Cette fois-ci, c'est à Caluire-et-Cuire, dans un appartement du 14 rue de la gare, que les feu est parti. Si les flammes ont rapidement pu être maitrisées, un nonagénaire a dû être pris en charge par les secours après avoir respiré les fumées toxiques liées à l'incendie. En état d'urgence absolue, l'homme a été transporté à l'hôpital.

    Selon le Progrès, l'origine de l'incendie reste pour l'heure inconnue.

    Lire aussi : Lyon : un incendie ravage un appartement du 8e arrondissement

    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    Après la liste de "génocidaires à boycotter" le professeur de Lyon 2 de nouveau épinglé pour une caricature antisémite

