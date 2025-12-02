Villeurbanne : une école élémentaire cambriolée à deux reprises

Fin novembre, l'école élémentaire Ernest-Renan, située à Villeurbanne, a été cambriolée à deux reprises. Les malfaiteurs se sont emparés de matériel et d'argent.

Ce n'est pas une bijouterie, un appartement ou une banque que ces voleurs ont cambriolé, mais bien... une école. En novembre dernier, l'école Ernest-Renan située à Villeurbanne a été visée à deux reprises par des cambriolages.

Selon le Progrès, le premier vol remonte à la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 novembre. Ce jour-là, le local du gardien de l'école est forcé et son matériel dérobé. Le deuxième vol survient une semaine plus tard, dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 novembre. Cette fois, c'est le bureau du directeur de l'école élémentaire qui est visé. Les malfaiteurs s'emparent alors de matériel et d'une somme d'argent destinée à financer les photos de classe, avant de saccager le bureau.

Suite à ces deux cambriolages, le directeur de l'établissement a décidé de déposer plainte pour "dégradations" et "vol". Une enquête est en cours.

