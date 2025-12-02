Actualité
Policiers. @Hugo LAUBEPIN
Policiers au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Des armes et de la drogue saisies dans un appartement de Villeurbanne

  • par Loane Carpano

    • Lundi 1er décembre, deux armes de poing et 695 g de drogue ont été saisis dans un appartement de Villeurbanne. Un mineur et une jeune femme de 22 ans ont été interpellés.

    Gros lot pour le Groupe de sécurité de proximité (GSP). Lundi 1er décembre, des agents ont repéré un individu suspect sur un point de deal connu à Villeurbanne. Selon le Progrès, ces derniers auraient alors décidé de prendre le jeune homme en filature jusqu'à son appartement situé rue Louis Braille.

    Drogue, armes, espèces...

    Sur place, l'individu de dix-sept est interpellé par les agents du groupe en possession de stupéfiants. 695 g de résine de cannabis et 3 340 euros en espèce sont retrouvés à son domicile. Deux armes de poing de calibre 7,65 mm et plusieurs cartouches sont également saisis dans son scooter.

    Le jeune homme et la locataire de l'appartement âgée de 22 ans ont tous deux été arrêtés. Une enquête est en cours.

    Lire aussi : Lyon : appelés pour violences conjugales, ces policiers découvrent 2 500 euros de drogues

    à lire également
    Sapeurs Pompiers @Hugo LAUBEPIN
    Des pompiers en grève pour la Fête des Lumières : "Nous avons un accord" se défend le SDMIS

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Des armes et de la drogue saisies dans un appartement de Villeurbanne 18:11
    Sapeurs Pompiers @Hugo LAUBEPIN
    Des pompiers en grève pour la Fête des Lumières : "Nous avons un accord" se défend le SDMIS 17:39
    Contrôle vélo brigade cycliste police municipale
    "La priorité aux piétons" : une opération de contrôle des cyclistes menée rue de la République à Lyon 17:08
    Fête des Lumières Saint-Genis-Laval
    La Fête des Lumières de Saint-Genis-Laval se tiendra samedi 6 décembre 16:35
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon crée un nouveau service pour mieux protéger les enfants et soutenir les familles 15:55
    d'heure en heure
    La gendarmerie du Rhône lance un appel à témoin pour retrouver un homme disparu à Limonest 15:22
    Malgré les anciennes polémiques, les santons de retour à la Région 14:48
    Notre secret pour profiter de la Fête des Lumières en avant-première 14:14
    Ecole élémentaire Ernest-Renan
    Villeurbanne : une école élémentaire cambriolée à deux reprises 13:40
    Belleville-en-Beaujolais : la nouvelle déviation sud enfin ouverte 13:03
    Escapades en Savoie : La Plagne, l’hiver grand format 12:47
    Spectacle en famille : leçon de vie au théâtre Albert-Camus 12:07
    Incendie à Caluire : une personne âgée en état d'urgence absolue 11:33
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut