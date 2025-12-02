Lundi 1er décembre, deux armes de poing et 695 g de drogue ont été saisis dans un appartement de Villeurbanne. Un mineur et une jeune femme de 22 ans ont été interpellés.

Gros lot pour le Groupe de sécurité de proximité (GSP). Lundi 1er décembre, des agents ont repéré un individu suspect sur un point de deal connu à Villeurbanne. Selon le Progrès, ces derniers auraient alors décidé de prendre le jeune homme en filature jusqu'à son appartement situé rue Louis Braille.

Drogue, armes, espèces...

Sur place, l'individu de dix-sept est interpellé par les agents du groupe en possession de stupéfiants. 695 g de résine de cannabis et 3 340 euros en espèce sont retrouvés à son domicile. Deux armes de poing de calibre 7,65 mm et plusieurs cartouches sont également saisis dans son scooter.

Le jeune homme et la locataire de l'appartement âgée de 22 ans ont tous deux été arrêtés. Une enquête est en cours.

