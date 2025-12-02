Actualité

La gendarmerie du Rhône lance un appel à témoin pour retrouver un homme disparu à Limonest

  • par La Rédaction

    • La gendarmerie du Rhône a lancé sur ses réseaux sociaux un appel à témoin pour retrouver un homme de 40 ans disparu depuis le 29 novembre.

    Fabrizio Fisichella a disparu le samedi 29 novembre dernier après avoir quitté son domicile de Limonest. Pour tenter de le retrouver ou d'obtenir des informations sur cette disparition inquiétante, la gendarmerie du Rhône lance un appel à témoin sur ses réseaux sociaux.

    Aucune mention n'est faite sur la tenue que portait l'homme de 40 ans le jour de sa disparition.

    "Si vous avez des renseignements concernant cette personne, contactez la brigade de Limonest" expliquent les gendarmes. Cette dernière est joignable au 0478358077.

