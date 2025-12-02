Actualité
L’exposition « Santonnier, un métier d’art » est accessible à l’Hôtel de Région. Photo : Crédits photos : Charles Pietri, Région Aura.

Malgré les anciennes polémiques, les santons de retour à la Région

  • par La Rédaction

    • Du 5 décembre au 4 janvier, l’Hôtel de Région accueille de nouveau l’exposition “Santonnier, un métier d’art”. Plus de 1 000 figurines y recréent les paysages et métiers emblématiques du territoire, dans un rendez-vous gratuit marqué depuis des années par des polémiques autour de la laïcité.

    La Région rouvre ses portes au monde des santonniers, avec une édition 2025 plus immersive que jamais. Chaque après-midi, sans réservation, le public pourra découvrir des scènes minutieuses peuplées de villages typiques, de burons du Cantal, de sucs volcaniques, de fermes bressanes ou encore de paysages alpins reliés par téléphérique. Au total, près d’un millier de santons composent ce parcours régional, enrichi cette année de visites guidées de 45 minutes menées par une conférencière.

    Les arts du territoire sont aussi mis à l’honneur à travers une vitrine dédiée au travail du santonnier Cyril Salivet, visible depuis l’extérieur. Pour Fabrice Pannekoucke, président de la Région, l’événement “offre une belle occasion de mettre en lumière le talent de nos artisans et de permettre à tous — et particulièrement aux plus jeunes — de découvrir un patrimoine qui forge
    notre identité régionale    ”.

    Ce rendez-vous culturel revient malgré les débats qui l’entourent depuis 2016, certains y voyant une manière de contourner l’interdiction d’installer une crèche dans un bâtiment public. La Région assume cependant son choix en défendant une exposition présentée comme artistique et patrimoniale.

    Accessible de 14h à 18h, l’événement connaîtra plusieurs fermetures ponctuelles durant les fêtes.

