Actualité

Notre secret pour profiter de la Fête des Lumières en avant-première

  • par Loane Carpano

    • Du 5 au 8 décembre, Lyon s'apprête à vibrer au rythme de la Fête des Lumières. Lyon Capitale vous dévoile son secret pour profiter des illuminations tout en évitant la cohue.

    Vous souhaitez admirer les illuminations mais vous ne voulez pas vous mêler aux deux millions de visiteurs attendus pour la Fête des Lumières ? Lyon Capitale a la solution pour vous.

    Lire aussi : Teintée de lyonnaiseries, la Fête des Lumières sera “festive” et “joyeuse” promet Grégory Doucet 

    Répétition générale

    C'est un secret de polichinelle qui commence à être de moins en moins bien gardé. Chaque année, un jour avant le lancement des festivités, les illuminations se prêtent à une répétition générale.

    Jeudi 4 décembre, la Fête des Lumières débutera ainsi sous l'oeil des journalistes pour une visite presse organisée en soirée. L'occasion pour le public de s'y greffer, et de voir s'illuminer en avant-première plusieurs points de la ville, sans foule, ni périmètre de sécurité.

    Et à ceux qui ne pourraient assister à l'avant-première, Lyon Capitale recommande de se rendre en Presqu'île le "jour des Lyonnais". Tombant un lundi, la soirée s'annonce d'autant plus calme que les autres années.

