Cette année, la Fête des Lumières de Saint-Genis-Laval se tiendra le samedi 6 décembre. Illuminations, procession et messes sont prévues.

Comme chaque année, plusieurs communes de la région lyonnaise se prêtent au jeu et proposent elles aussi leur propre fête des Lumières. C'est le cas de Saint-Genis-Laval, qui organisera une fête anticipée samedi 6 décembre, à partir de 17 h 30 : "L'organisation de l'événement un samedi permet de favoriser la participation d'un public plus large et familial", précise la Ville de Saint-Genis-Laval.

Si l'événement ne se tiendra pas le 8 décembre, comme le veut la tradition, les festivités resteront néanmoins les mêmes. Au programme notamment, des animations festives, des concerts, des stands associatifs et bien sûr... des illuminations.

Au fil des rues, les Saint-Genois pourront ainsi profiter de plusieurs spectacles de lumières. Parmi les illuminations phares, un sapin géant sera illuminé sur la place Jaboulay, la place Barnoud et la rue de la Victoire seront quant à elles animées par une projection lumineuse scénarisée, tandis que deux spectacles intitulés "Moving Shadow & Psychedelic Light Show" animeront les places de la Mutualité et d'Alsace-Lorraine.

Illuminations, messes...

Autres rendez-vous à noter, la mise en lumière du parc de la Maison des Champs, des déambulations poétiques sur l'avenue Clémenceau ainsi qu'une guinguette dansante installée sur les rues de la Liberté et de la Ville.

Enfin, la projection "La ballade des Fleurs" illuminera l'Eglise Saint-Genest tous les soirs, du samedi 6 au lundi 8 décembre.

En plus de l'annuelle procession, qui partira lundi 8 décembre de l'Ephad du Montet à 17 h 15, une messe paroissiale se tiendra samedi 6 décembre à 18 h 30.

