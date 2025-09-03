Actualité
Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Rhône : circulation toujours alternée à Chamelet sur la RD385 après l’effondrement d’un talus

  • par La Rédaction

    • Depuis l’effondrement d’un talus fin janvier, la circulation reste perturbée à l’entrée de Chamelet, sur la RD385.

    Le 31 janvier dernier, un glissement de terrain avait fragilisé la chaussée sur 16 mètres de long et 12 mètres de haut à Chamelet, en direction de Lamure, dans le Rhône. Une circulation alternée a immédiatement été mise en place pour sécuriser le site.

    Après plusieurs sondages géotechniques, une étude comparative est en cours afin de déterminer le scénario le plus adapté pour consolider le talus, explique le département du Rhône. Ses conclusions sont attendues fin septembre. Le chantier ne devrait pas démarrer avant 2026, maintenant les restrictions de circulation pour plusieurs mois encore.

