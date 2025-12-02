Actualité
Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Belleville-en-Beaujolais : la nouvelle déviation sud enfin ouverte

  • par La Rédaction

    • Après deux ans de travaux, la RD 339 a été inaugurée ce 1er décembre. Longue de 2,1 km, cette nouvelle voirie doit fluidifier la circulation, sécuriser les abords des établissements scolaires et améliorer l’accès à l’A6.

    La déviation sud de Belleville-en-Beaujolais est désormais opérationnelle. Pensée pour désengorger un secteur saturé aux heures de pointe, elle offrira une liaison plus directe entre la ZAC Lybertec et l’autoroute A6, tout en réduisant le trafic sur l’actuelle RD 109, qui dessert piscine, gymnase, collège et lycée, soit plus de 2 500 élèves.

    Le chantier s’est déroulé en deux phases : terrassements, ouvrages d’art et assainissement jusqu’en novembre 2024, puis réalisation des chaussées et aménagement des giratoires entre juin et novembre 2025. La signalisation finale a été posée le 17 novembre, avec un enduit “VNTP”, plus visible la nuit sous la pluie et capable d’émettre une alerte sonore en cas de déviation de trajectoire.

    Le Département souligne également les mesures environnementales mises en place, comme les barrières anti-amphibiens et l’adaptation du calendrier aux périodes sensibles. Coût total : 14,5 millions d’euros, financés principalement par le Département, avec la participation de la commune, de la communauté de communes Saône-Beaujolais et de l’État.

