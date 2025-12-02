Escapades en Savoie : La Plagne, l’hiver grand format

Avec 133 pistes déroulant 225 kilomètres de glisse, et plus de 57 000 lits touristiques, La Plagne est l’une des plus grosses stations de la Tarentaise. Composée de onze stations d’altitude et villages interconnectés, chaque secteur, skis aux pieds, familial ou plus festif, affirme son caractère. Avec son premier Flocon vert obtenu en juin 2024, La Plagne s’engage vers une montagne plus durable.

À 2 heures 30 de Lyon en voiture, La Plagne fait partie de ces stations XXL, promesse de grand ski. Sa taille exceptionnelle, son domaine immense et sa structure multi-stations en font une destination neige unique, avec une offre allant du ski intensif au séjour familial en passant par d’authentiques villages de montagne.

Développée au début des années 1960 autour de Plagne centre, la station a progressivement, au cours des années 1970-1990, satellisé d’autres sites comme Plagne 1800, Belle Plagne, Plagne Villages/Soleil et intégré des stations-villages comme Champagny-en-Vanoise, Montchavin, Les Coches et Montalbert, dont l’altitude est plus basse mais le charme authentique.

Son domaine, s’étageant entre 1 250 mètres à 3 080 mètres d’altitude, permet d’avoir accès à de bonnes conditions d’enneigement et des ambiances différentes selon les secteurs, entre sommet pentu, à plus de 3 000 mètres d’altitude, et environnement davantage boisé.

Le petit plus ? L’orientation multiple de ses versants permet, selon le moment de la journée ou de la saison, de choisir les expositions sud, plus ensoleillées, ou nord, plus préservées pour trouver neige, ombre ou soleil. Des atouts que la clientèle (à 70 % française) a bien intégrés, puisque plus de 2,7 millions de journées skieurs ont été vendues sur la saison 2024-2025 !

Paradis du ski !

Depuis 2003, La Plagne est reliée aux Arcs et à Peisey-Vallandry formant Paradiski, l’un des plus grands domaines reliés au monde, avec 425 kilomètres de pistes. La liaison avec le téléphérique géant nommé Vanoise Express, véritable prouesse technologique, ne prend que 4 minutes ! Survolant une vallée profonde, à quelque 380 mètres d’altitude, il offre une vue spectaculaire sur le massif du Mont-Blanc. Du 14 au 28 février 2026, attendez-vous à quelques surprises. Décor spectaculaire et humour se rejoignent dans les airs : les cabines mythiques se transforment en scènes de spectacles inédites. En collaboration avec le Métro Comedy Club, des humoristes reconnus et des performances uniques en français et en anglais viennent égayer chaque traversée en mode stand-up comedy !

Vivre une expérience insolite avec Aérolive

Repérables entre mille, avec leur cadre rouge éclatant se détachant sur les pentes de neige, deux cabines minimalistes au possible offrent une expérience inédite. Sans vitre ni siège, avec un sol semi-ouvert transparent, l’expérience est digne d’un voyage ascensionnel : debout, cheveux au vent, les passagers sont longés et harnachés d’un baudrier, libres de leurs mouvements, en prise directe avec l’environnement. Une aventure aux premières loges pour admirer le panorama, direction le sommet Live 3000, le toit du domaine skiable à 3 080 mètres.

Télécabine des Glaciers, départ de La Roche de Mio (6 pers.), 29 euros par personne. Taille minimum 1,40 mètre

Une piste de bobsleigh olympique unique en France

Héritage olympique, créée lors des Jeux olympiques de 1992, la piste de bobsleigh plagnarde, toujours en activité, accueille des compétitions internationales et des entraînements de haut niveau. Elle est aussi la seule piste olympique de bobsleigh, luge et skeleton en France (et l’une des rares au monde !), ouverte au public. Nichée sous Plagne 1800, elle déroule 1,5 kilomètre de descente et est ponctuée de 19 virages pour 124,5 mètres de dénivelé négatif.

Dans la rampe de lancement pour accueillir les épreuves de bobsleigh, luge et skeleton lors des JOP Alpes 2030 (Jeux olympiques et paralympiques), cette réutilisation d’un site olympique s’inscrit dans une démarche de durabilité.

Nouveauté ludique, née d’une collaboration avec le Puy du Fou

À partir de décembre, une curieuse proue de drakkar viking ornera le bord de la piste bleue, renommée “Puy du Fou” l’an dernier. Entièrement pensé et créé par les équipes du Puy du Fou, le drakkar est un spot photo pour les skieurs, avec possibilité d’entrer et de marcher sur la proue. Ce premier élément s’inscrit dans le cadre d’une démarche de thématisation de la piste qui s’étalera sur cinq ans. À terme, la piste Puy du Fou deviendra une piste ludique à part entière : au fil de la descente, les skieurs verront défiler les époques : Antiquité, Moyen Âge… jusqu’au XIXe siècle.

Environnement durable : un premier Flocon vert

“L’enjeu de demain, c’est l’héritage, la montagne à transmettre”, explique Thomas Saison, directeur de l’office de tourisme de La Plagne. Engagée dans une démarche durable, La Plagne a obtenu l’année dernière le label Flocon vert (un flocon) décerné par l’association Mountain Riders. “Quand Flocon vert est apparu, on cochait déjà un certain nombre de cases. Cette certification nous permet de faire valoir et faire savoir que notre destination était déjà engagée. Mais elle est aussi le début d’un travail pour nous obliger à la maintenir. Il s’agit d’une démarche de territoire qui, avec trois communes et onze stations, est très éclaté, avec des enjeux à la fois de vallée et d’altitude”, poursuit Thomas Saison.

Parmi les critères du label : un ramassage des déchets organisé au moins une fois par an sur le domaine skiable ou la station. L’opération Montagne Zéro Déchet en juin 2025 a rassemblé à La Plagne plus de trois cents participants et a permis de récolter 1,5 tonne de déchets à l’échelle des stations. “Les mégots de cigarettes et les emballages alimentaires restent la première source de pollution”, précise Thomas Saison.

Enfin, La Plagne a lancé à l’été 2025 la charte des acteurs engagés. “Elle permet de valoriser les démarches et le savoir-faire afin que la destination mais également un ensemble d’acteurs socio-professionnels soient aussi engagés. La clientèle d’aujourd’hui et de demain sera sensible, au-delà d’un territoire labellisé, à vivre une expérience durable”, conclut Thomas Saison.

Entretien

Trois questions à Capucine Blanchoz, propriétaire des deux boutiques Belle Plagne Sports

Lyon Capitale : Vous avez grandi entre Paris et La Plagne. Comment avez-vous vécu le changement climatique ?

Capucine Blanchoz : J’ai été un témoin de l’impact du changement climatique sur le glacier de Bellecôte, à La Plagne. Étudiante, j’ai donné la perche, l’été, au téléski du Glacier. L’été, mes parents louaient des skis, aujourd’hui il n’y a plus de neige sur le glacier et plus de location de skis l’été.

Vous avez rejoint la charte des acteurs engagés Flocon vert de La Plagne. Quelles initiatives avez-vous développées ?

Nous avons commencé par des micro-actions, qui sont du bon sens, mais dont la somme peut avoir un impact positif, comme passer en Led et équiper nos magasins de détecteurs de présence. Il y a deux ans, j’ai fait faire notre bilan carbone et défini une stratégie RSE sur trois ans, en parallèle de La Plagne, qui a eu le Flocon vert. Nous avons été le premier magasin de location de skis à recevoir ce label.

Nous avons également été magasin test au sein du réseau Skiset, le client reçoit un QR code quand il finalise son achat, nous n’imprimons plus de ticket papier. Mais nous travaillons aussi sur notre marque employeur pour donner du sens aux personnes qui viennent travailler chez nous, et pallier depuis cinq ans les difficultés à recruter des équipes. Nous sommes par ailleurs engagés dans la recherche contre le cancer du sein, en soutenant notamment la course Odysséa.

Quelles sont les prochaines étapes ?

J’aimerais aller plus loin dans le tri de nos déchets, influer au niveau fournisseurs pour optimiser les livraisons et arriver à avoir des textiles techniques fabriqués 100 % en Europe.

Infos pratiques

Où se restaurer ?

• Chalet du Bresson, table gourmande dans une maison forestière lovée en pleine nature – chaletdubresson.com

• Le Chalet du Plan Bois, dans les hauteurs de Montchavin-Les Coches

Chalet familial, cuisine locale et ambiance cosy, à 1 820 mètres d’altitude – lechaletduplanbois.com

• L’Autrefoy, à Longefoy, sur la route de Montalbert. Ancienne fruitière transformée en restaurant, café et épicerie fine par deux passionnés qui ont redonné son âme au lieu – Tél. : 04 57 55 90 24

Où loger ?

• Hôtel PopAlp, un univers inspiré du Pop Art pour ce 4*, à La Plagne Centre – popalp-plagne.com

• Over the Moon, une nuit dans une dameuse métamorphosée en suite haut de gamme, à 2 400 mètres d’altitude – skipass-laplagne.com

• Chalets Montana Huttopia, huit chalets en mode cocon – europe.huttopia.com

Événements

• Nuit du Pompon Rouge, show son et lumière avec spectacle, pyrotechnie et discothèque en plein air après minuit, le 31 décembre 2025 de 22 h à 1 h, gratuit.

• Paradiski Comedy Club, du 14 au 28 février 2026. Les cabines du téléphérique du Vanoise Express se transforment, le temps de la traversée de 4 minutes, en scènes de spectacles inédites. Tous les jours (hors samedi), de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

• Born to be Show, spectacle de ski son & lumière, le 19 février 2026

Comment s’y rendre ?

• En voiture : comptez 2 heures 30 depuis Lyon