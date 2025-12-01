À table
Table Remarquable Saveurs de l’Ain® : le nouveau label qui met le terroir au cœur de l’assiette.

    À moins d’une heure de Lyon, l’Ain se découvre aussi par sa table. Ici, la cuisine n’est pas seulement une tradition, c’est une manière de raconter le territoire. Volailles de Bresse AOP, poissons de Dombes, le Beurre et Crème de Bresse AOP, vins du Bugey AOC ou encore fromages AOP et de caractère sont les fondations d’une cuisine authentique.

    Pour mettre en lumière cette richesse, Saveurs de l’Ain® a créé cette année un nouveau label : Table Remarquable Saveurs de l’Ain®. Son ambition : distinguer les chefs et établissements qui donnent aux produits locaux une place centrale sur leur carte.

    16 établissements engagés

    Aujourd’hui, 16 restaurants portent ce label d’excellence. Tous partagent la même philosophie : travailler des produits identitaires, garantir leur provenance et proposer une cuisine sincère, attentive aux saisons comme aux traditions. S’asseoir à une Table Remarquable Saveurs de l’Ain®, c’est entrer dans l’univers d’un chef et d’un lieu où chaque assiette devient le récit d’un territoire riche, varié et inspirant.

    AU CHALET DE BROU – Bourg-en-Bresse

    BRASSERIE LE FRANÇAIS – Bourg-en-Bresse

    CHEZ LA MÈRE BOUVIER – Montcet

    AUBERGE DU GRAND RONJON – Cormoz

    LE RAISIN – Pont-de-Vaux (1* Michelin)

    LE COMPTOIR DES DOMBES – Lapeyrouse

    LE DUVERGER – Saint-Paul-de-Varax

    AINTIMISTE – Poncin (1* Michelin)

    AU MOULIN DU PONT – Samognat

    AUBERGE DE L’ABBAYE – Ambronay (1* Michelin)

    AUBERGE DU CHARRON – Montréal-la-cluse

    METS ET VINS – Bourg-en-Bresse (1 BIB Michelin)

    LE JACQUES – Condeissiat

    GEORGES BLANC – Vonnas (2* Michelin)

    GRENOUILLES ET DELICES – Illiat

    LES CHARMES DE BRESSE – Curtafond

    Plus qu’un label : un repère…

    • Pour manger juste, vrai et bon

    • Pour une gastronomie de proximité

    • Pour découvrir l’Ain à travers l’assiette 

    www.saveursdelain.com

    Photos : Comité Interprofessionnel Bleu de Gex – M. Perrot / Vins du Bugey – Bokeh – F. Bereziat / Ain Tourisme – Daniel Gillet / Haut Bugey Tourisme –  C. Bertrand

    Paul-Maurice Morel
    "Nous apprenons à nos jeunes à cuisiner" revendique Paul-Maurice Morel

