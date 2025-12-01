Table Remarquable Saveurs de l’Ain® : le nouveau label qui met le terroir au cœur de l’assiette.

CONTENU SPONSORISÉ

À moins d’une heure de Lyon, l’Ain se découvre aussi par sa table. Ici, la cuisine n’est pas seulement une tradition, c’est une manière de raconter le territoire. Volailles de Bresse AOP, poissons de Dombes, le Beurre et Crème de Bresse AOP, vins du Bugey AOC ou encore fromages AOP et de caractère sont les fondations d’une cuisine authentique.

Pour mettre en lumière cette richesse, Saveurs de l’Ain® a créé cette année un nouveau label : Table Remarquable Saveurs de l’Ain®. Son ambition : distinguer les chefs et établissements qui donnent aux produits locaux une place centrale sur leur carte.

16 établissements engagés

Aujourd’hui, 16 restaurants portent ce label d’excellence. Tous partagent la même philosophie : travailler des produits identitaires, garantir leur provenance et proposer une cuisine sincère, attentive aux saisons comme aux traditions. S’asseoir à une Table Remarquable Saveurs de l’Ain®, c’est entrer dans l’univers d’un chef et d’un lieu où chaque assiette devient le récit d’un territoire riche, varié et inspirant.

AU CHALET DE BROU – Bourg-en-Bresse

BRASSERIE LE FRANÇAIS – Bourg-en-Bresse

CHEZ LA MÈRE BOUVIER – Montcet

AUBERGE DU GRAND RONJON – Cormoz

LE RAISIN – Pont-de-Vaux (1* Michelin)

LE COMPTOIR DES DOMBES – Lapeyrouse

LE DUVERGER – Saint-Paul-de-Varax

AINTIMISTE – Poncin (1* Michelin)

AU MOULIN DU PONT – Samognat

AUBERGE DE L’ABBAYE – Ambronay (1* Michelin)

AUBERGE DU CHARRON – Montréal-la-cluse

METS ET VINS – Bourg-en-Bresse (1 BIB Michelin)

LE JACQUES – Condeissiat

GEORGES BLANC – Vonnas (2* Michelin)

GRENOUILLES ET DELICES – Illiat

LES CHARMES DE BRESSE – Curtafond

Plus qu’un label : un repère…

• Pour manger juste, vrai et bon

• Pour une gastronomie de proximité

• Pour découvrir l’Ain à travers l’assiette

