Spectacle en famille : leçon de vie au théâtre Albert-Camus

Vidéo, musique et sons accompagnent ce théâtre d’objets animé par un personnage aux allures de clown, tandis qu’un dialogue s’instaure entre une petite fille et son grand-père.

Celle-ci s’interroge sur la vie et pose d’inlassables questions : ça vient d’où la vie ? Comment ça pousse ? Le grand-père écoute, répond, explique, invite la petite fille à observer, à contempler, à être à la fois curieuse et patiente. L’occasion de célébrer la vie sous toutes ses formes, avec ses forces, son énergie, ses joies, mais aussi sa fragilité. Un spectacle poétique et sensible, rassembleur de générations.

À ne pas rater : le mercredi 3 décembre, une lecture contée “Histoire & méli-mélo” permet de se plonger dans l’univers du spectacle.

ViE - Filomène et Compagnie – Le 6 décembre au théâtre Albert-Camus. À partir de 4 ans.