Restaurant Casabéa
Crédit : Casabéa Lyon

Lyon : victime d'une explosion, le restaurant Casabea rouvre ce lundi

  • par Loane Carpano

    • Fermé après l'explosion de sa cuisine en septembre dernier, le restaurant Casabea rouvre ses portes au public ce lundi 1er décembre à Lyon.

    La rentrée avait été compliquée pour le restaurant Casabea à Lyon. Situé à deux pas de la rue Mercière, l'établissement avait été victime d'une explosion dans ses cuisines le 30 septembre dernier. Deux jours plus tard, une partie de sa terrasse avait été ravagée par les flammes.

    Un peu plus de deux mois après l'incident et suite à plusieurs travaux de rénovation, l'établissement rouvrira officiellement ses portes ce lundi 1er décembre à partir de 17 h : "Nous sommes impatients de tous vous retrouver", ont alors partagé les deux gérants, Béatrice et Grégoire Talamon.

    Lire aussi : Incendie au restaurant Casabea Lyon : un suspect interpellé

    Colocation inclusive ALGED
    "J'apprends l'autonomie" : une colocation inclusive ouvre ses portes à Lyon

