Mardi 2 décembre, la brigade cycliste et le groupe opérationnel mobile de la police municipale ont mené une vaste opération de contrôle de vélos et de trottinette rue de la République à Lyon.

Une vaste opération de contrôle de cyclistes et utilisateurs de trottinettes a attiré l'attention des passants ce mardi 2 décembre au matin, rue de la République. Menée par la brigade cycliste et le groupe opérationnel mobile de la police municipale de Lyon, l'opération visait à prévenir les usagers quant à l'utilisation de leur deux-roues dans cet espace devenu piéton.

"Avec le passage en zone piétonne de la rue de la République, les usages n'ont pas encore totalement évolués", souligne le maire de Lyon, Grégory Doucet, présent sur les lieux de l'opération. Il poursuit : "Il y a des aménagements qui ont été mis en place pour ralentir les trottinettes et les vélos, mais ça ne suffit pas, c'est pourquoi nous avons décidé de renforcer les contrôles."

5 km/h maximum en zone piétonne

C'est donc sous l'oeil curieux des passants, que les policiers municipaux ont arrêté les cyclistes les uns après les autres pour leur rappeler les règles concernant les aires piétonnes : "Ici la priorité est donnée aux piétons, les cyclistes sont donc censés rouler à 5km/h maximum", explique le policier chef de service à l'unité cycliste entre deux arrestations. "Une vitesse supérieure à 5km/h n'est pas acceptable car elle ne permet ni aux cyclistes, ni aux piétons, d'anticiper correctement les trajectoires des autres", indique Mohamed Chihi, adjoint à la sécurité.

Au passage, quelques cyclistes sont également rappelés à l'ordre concernant le port d'écouteurs, à noter que l'infraction est passible d'une amende de 55 euros. "On voit quand même que ça commence à rentrer dans la tête des gens", souligne le policier. Il ajoute : "Au fil des contrôles, nous voyons de moins en moins de grosses infractions, de personnes téléphone en main par exemple".

Plus de 1 850 verbalisations en 2025

Et si l'opération de ce mardi était uniquement organisée à but préventif, les contrôles de police sur les pistes cyclables se sont multipliés en 2025 et devraient se poursuivre en 2026. Sur la seule année 2025, 850 verbalisations ont d'ores et déjà été distribuées aux trottinetistes, contre plus d'un millier aux cyclistes.

Parmi les effractions amendables, le non-respect des vitesses et le port d'écouteurs, mais aussi, la circulation à contre-sens, l'utilisation du téléphone et le non-respect des panneaux de signalisation : "Tout ce que vous n'avez pas le droit de faire en voiture, vous n'avez pas le droit de le faire en vélo", résume la police municipale.

