Actualité
Contrôle vélo brigade cycliste police municipale
De nombreux cyclistes ont été contrôlés ce mardi 2 décembre.©Loane Carpano

"La priorité aux piétons" : une opération de contrôle des cyclistes menée rue de la République à Lyon

  • par Loane Carpano

    • Mardi 2 décembre, la brigade cycliste et le groupe opérationnel mobile de la police municipale ont mené une vaste opération de contrôle de vélos et de trottinette rue de la République à Lyon.

    Une vaste opération de contrôle de cyclistes et utilisateurs de trottinettes a attiré l'attention des passants ce mardi 2 décembre au matin, rue de la République. Menée par la brigade cycliste et le groupe opérationnel mobile de la police municipale de Lyon, l'opération visait à prévenir les usagers quant à l'utilisation de leur deux-roues dans cet espace devenu piéton.

    "Avec le passage en zone piétonne de la rue de la République, les usages n'ont pas encore totalement évolués", souligne le maire de Lyon, Grégory Doucet, présent sur les lieux de l'opération. Il poursuit : "Il y a des aménagements qui ont été mis en place pour ralentir les trottinettes et les vélos, mais ça ne suffit pas, c'est pourquoi nous avons décidé de renforcer les contrôles."

    5 km/h maximum en zone piétonne

    C'est donc sous l'oeil curieux des passants, que les policiers municipaux ont arrêté les cyclistes les uns après les autres pour leur rappeler les règles concernant les aires piétonnes : "Ici la priorité est donnée aux piétons, les cyclistes sont donc censés rouler à 5km/h maximum", explique le policier chef de service à l'unité cycliste entre deux arrestations. "Une vitesse supérieure à 5km/h n'est pas acceptable car elle ne permet ni aux cyclistes, ni aux piétons, d'anticiper correctement les trajectoires des autres", indique Mohamed Chihi, adjoint à la sécurité.

    Au passage, quelques cyclistes sont également rappelés à l'ordre concernant le port d'écouteurs, à noter que l'infraction est passible d'une amende de 55 euros. "On voit quand même que ça commence à rentrer dans la tête des gens", souligne le policier. Il ajoute : "Au fil des contrôles, nous voyons de moins en moins de grosses infractions, de personnes téléphone en main par exemple".

    Plus de 1 850 verbalisations en 2025

    Et si l'opération de ce mardi était uniquement organisée à but préventif, les contrôles de police sur les pistes cyclables se sont multipliés en 2025 et devraient se poursuivre en 2026. Sur la seule année 2025, 850 verbalisations ont d'ores et déjà été distribuées aux trottinetistes, contre plus d'un millier aux cyclistes.

    Parmi les effractions amendables, le non-respect des vitesses et le port d'écouteurs, mais aussi, la circulation à contre-sens, l'utilisation du téléphone et le non-respect des panneaux de signalisation : "Tout ce que vous n'avez pas le droit de faire en voiture, vous n'avez pas le droit de le faire en vélo", résume la police municipale.

    Lire aussi : Rhône : un cycliste verbalisé par les gendarmes pour avoir transformé son vélo en "véritable bolide"

    à lire également
    Sapeurs Pompiers @Hugo LAUBEPIN
    Des pompiers en grève pour la Fête des Lumières : "Nous avons un accord" se défend le SDMIS

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Sapeurs Pompiers @Hugo LAUBEPIN
    Des pompiers en grève pour la Fête des Lumières : "Nous avons un accord" se défend le SDMIS 17:39
    Contrôle vélo brigade cycliste police municipale
    "La priorité aux piétons" : une opération de contrôle des cyclistes menée rue de la République à Lyon 17:08
    Fête des Lumières Saint-Genis-Laval
    La Fête des Lumières de Saint-Genis-Laval se tiendra samedi 6 décembre 16:35
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon crée un nouveau service pour mieux protéger les enfants et soutenir les familles 15:55
    La gendarmerie du Rhône lance un appel à témoin pour retrouver un homme disparu à Limonest 15:22
    d'heure en heure
    Malgré les anciennes polémiques, les santons de retour à la Région 14:48
    Notre secret pour profiter de la Fête des Lumières en avant-première 14:14
    Ecole élémentaire Ernest-Renan
    Villeurbanne : une école élémentaire cambriolée à deux reprises 13:40
    Belleville-en-Beaujolais : la nouvelle déviation sud enfin ouverte 13:03
    Escapades en Savoie : La Plagne, l’hiver grand format 12:47
    Spectacle en famille : leçon de vie au théâtre Albert-Camus 12:07
    Incendie à Caluire : une personne âgée en état d'urgence absolue 11:33
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    Après la liste de "génocidaires à boycotter" le professeur de Lyon 2 de nouveau épinglé pour une caricature antisémite 10:55
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut