La Métropole de Lyon renforce l’Assistance éducative en milieu ouvert avec le lancement du SCAFE, un service dédié aux accompagnements renforcés pour éviter les ruptures familiales et sécuriser les parcours des enfants.

La Métropole de Lyon déploie un nouveau Service Commun d’Accompagnement des Familles et des Enfants (SCAFE) afin de mieux répondre aux situations où la santé, la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés. Autorisé en avril et ouvert depuis août 2025, ce dispositif s’inscrit dans le cadre de l’Assistance éducative en milieu ouvert, qui privilégie le maintien des enfants au sein de leur famille, avec un accompagnement adapté.

Opéré par l’Entraide Protestante de Lyon et l’UDAF du Rhône et de la Métropole, le SCAFE a déjà débuté ses interventions : 26 mesures renforcées sont suivies par trois travailleurs sociaux, cinq autres incluent un hébergement court, et 49 mesures classiques sont en cours, pour une capacité totale de 280.

Pensé pour faire face à la diversité des situations, ce service propose trois niveaux d’accompagnement – classique, renforcé ou renforcé avec hébergement temporaire – afin de stabiliser les familles, prévenir les crises et limiter les placements. Ce déploiement répond à un besoin croissant sur le territoire, où 2 722 mineurs étaient accueillis fin 2024 et où les mesures AEMO augmentent régulièrement.