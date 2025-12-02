Actualité
Hotel de la Métropole
Hôtel de la Métropole de Lyon © Tim Douet

La Métropole de Lyon crée un nouveau service pour mieux protéger les enfants et soutenir les familles

  • par La Rédaction

    • La Métropole de Lyon renforce l’Assistance éducative en milieu ouvert avec le lancement du SCAFE, un service dédié aux accompagnements renforcés pour éviter les ruptures familiales et sécuriser les parcours des enfants.

    La Métropole de Lyon déploie un nouveau Service Commun d’Accompagnement des Familles et des Enfants (SCAFE) afin de mieux répondre aux situations où la santé, la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés. Autorisé en avril et ouvert depuis août 2025, ce dispositif s’inscrit dans le cadre de l’Assistance éducative en milieu ouvert, qui privilégie le maintien des enfants au sein de leur famille, avec un accompagnement adapté.

    Opéré par l’Entraide Protestante de Lyon et l’UDAF du Rhône et de la Métropole, le SCAFE a déjà débuté ses interventions : 26 mesures renforcées sont suivies par trois travailleurs sociaux, cinq autres incluent un hébergement court, et 49 mesures classiques sont en cours, pour une capacité totale de 280.

    Pensé pour faire face à la diversité des situations, ce service propose trois niveaux d’accompagnement – classique, renforcé ou renforcé avec hébergement temporaire – afin de stabiliser les familles, prévenir les crises et limiter les placements. Ce déploiement répond à un besoin croissant sur le territoire, où 2 722 mineurs étaient accueillis fin 2024 et où les mesures AEMO augmentent régulièrement.

    à lire également
    Fête des Lumières Saint-Genis-Laval
    La Fête des Lumières de Saint-Genis-Laval se tiendra samedi 6 décembre

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Fête des Lumières Saint-Genis-Laval
    La Fête des Lumières de Saint-Genis-Laval se tiendra samedi 6 décembre 16:35
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon crée un nouveau service pour mieux protéger les enfants et soutenir les familles 15:55
    La gendarmerie du Rhône lance un appel à témoin pour retrouver un homme disparu à Limonest 15:22
    Malgré les anciennes polémiques, les santons de retour à la Région 14:48
    Notre secret pour profiter de la Fête des Lumières en avant-première 14:14
    d'heure en heure
    Ecole élémentaire Ernest-Renan
    Villeurbanne : une école élémentaire cambriolée à deux reprises 13:40
    Belleville-en-Beaujolais : la nouvelle déviation sud enfin ouverte 13:03
    Escapades en Savoie : La Plagne, l’hiver grand format 12:47
    Spectacle en famille : leçon de vie au théâtre Albert-Camus 12:07
    Incendie à Caluire : une personne âgée en état d'urgence absolue 11:33
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    Après la liste de "génocidaires à boycotter" le professeur de Lyon 2 de nouveau épinglé pour une caricature antisémite 10:55
    Pollution au PFAS : L'usine Daikin est située au bord de la M7, sur la commune d'Oullins.
    Pollution à Lyon : Daikin arrête l'exploitation d'un PFAS controversé 10:40
    Caméra de Surveillance à Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Villeurbanne : 58 caméras de vidéoprotection supplémentaires bientôt déployées 10:07
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut